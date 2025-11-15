Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco Servytur en la Ciudad de México (CDMX), advirtió que la marcha de la Generación Z podría afectar las ventas que se tienen proyectadas para El Buen Fin 2025.

En entrevista para medios, el directivo mencionó que se esperan 65 mil 305 millones de pesos en ventas para El Buen Fin 2025 en la CDMX; no obstante, el monto podría verse afectado por la marcha de la Generación Z.

Lo anterior debido a que los comercios cerrarán o verán pausas por estar en la ruta de la marcha que se reunirá en el Ángel de la Independencia para avanzar hacia el Zócalo capitalino este 15 de noviembre de 2025.

El Buen Fin 2025 tendría una derrama económica en ventas superior a los 200 mil pesos (Michelle Rojas)

El Buen Fin 2025 tendrá afectaciones en ventas por la marcha de la Generación Z

Aunque la Canaco Servytur CDMX proyectó un incremento en ganancias del 31.9% en la capital del país con respecto a El Buen Fin del año pasado, también señaló que existirán afectaciones por la marcha de la Generación Z.

“Va a afectar sobre todo la parte de la ruta en la que se va a celebrar la marcha de los jóvenes”, señaló el directivo, destacando que esa zona es una de las más importantes en cuanto a actividad económica.

Algunas de las industrias que serían afectadas, según mencionó, son:

Restaurantes

Textiles

Electrónica

Mueblerías

En otros temas, el presidente de la Canaco Servytur CDMX hizo un llamado a no comprar mercancía china en El Buen Fin 2025 , pues señaló que los productos son de baja calidad y no ofrecen garantías.