Amazon anunció una reducción significativa en sus comisiones para vendedores en México, una medida que impacta directamente a emprendedores y pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que comercializan sus productos a través de Amazon México. Con este ajuste, la compañía busca fortalecer el comercio electrónico, reducir barreras de entrada y facilitar el crecimiento de negocios locales.

Vender en Amazon México será más barato en 2026 con nuevas comisiones

El cambio más relevante se concentra en el programa Fulfillment by Amazon (FBA), servicio mediante el cual la empresa se encarga del almacenamiento, envío, atención al cliente y devoluciones, permitiendo que los vendedores se enfoquen en expandir su catálogo y estrategia comercial.

Entre las principales modificaciones destacan:

Para productos con precio menor a 299 pesos mexicanos, las comisiones de FBA disminuyen en promedio 51%

En artículos esenciales del día a día, como alimentos, salud y cuidado personal, la tarifa será de solo 6 pesos por unidad

Los productos mayores a 299 pesos podrán ofrecerse a meses sin intereses sin generar comisiones adicionales para el vendedor

Los nuevos vendedores tendrán 12 meses sin comisión mensual; posteriormente, si facturan menos de 26 mil pesos al mes, pagarán únicamente 75 pesos de suscripción

De acuerdo con Renata Arvizu, Directora de Servicios para Vendedores de Amazon México, las PyMEs representan un motor fundamental del comercio electrónico en el país.

Asimismo, señaló que estas reducciones permiten mejorar márgenes y trasladar beneficios a los clientes, ya sea mediante mejores precios, mayor variedad de productos o facilidades de pago como los meses sin intereses.

Actualmente, más de 27 mil PyMEs mexicanas venden en Amazon.com.mx. Tan solo en 2024, estas empresas generaron más de 27 mil millones de pesos en ventas y contribuyeron con 19.4 mil millones de pesos al PIB nacional, además de respaldar más de 52 mil empleos en el país.

Desde la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo destacó que la reducción de comisiones disminuye de forma concreta las barreras de entrada para micro y pequeñas empresas, fortaleciendo su competitividad y profesionalización dentro del entorno digital.

Amazon reduce hasta 51% las comisiones para vendedores en México (cortesía)

Además del ajuste en tarifas, Amazon continúa ofreciendo herramientas de capacitación gratuita, programas de impulso como “Hecho en México” y distintivos para pequeñas empresas, con el objetivo de ampliar la presencia de productos locales en el marketplace.

Con esta estrategia, Amazon México refuerza su apuesta por el emprendimiento, la digitalización y el crecimiento del comercio electrónico en 2026, beneficiando tanto a vendedores como a consumidores con precios competitivos, entregas rápidas y devoluciones sencillas.