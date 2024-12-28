Fue el vuelo VIV2220 de Viva Aerobús, con ruta Cancún-Ciudad Juárez, presentó problemas sobre el Golfo de México, por lo que tuvo que desviarse; esto es lo que le pasó.

Los problemas que presentó el vuelo VIV 2220 hoy sábado 28 de diciembre se suman a la falla que presentó otro avión el pasado 11 de diciembre, e igualmente se dirigía a Ciudad Juárez, aunque desde la Ciudad de México (CDMX).

Por otra parte, hoy sábado 28 de diciembre, Viva Aerobús anunció que en los aeropuertos de Villahermosa, Mérida y Veracruz, había condiciones climáticas adversas para sus vuelos, por lo que ésta y otras aerolíneas suspendieron actividades.

¿Qué le pasó al vuelo VIV2220 Cancún-Ciudad Juárez de Viva Aerobús? Avión tiene problemas y se desvía de emergencia

Fue alrededor de las 14:30 horas de hoy sábado 28 de diciembre que el vuelo VIV2220 de Viva Aerobus presentó problemas, por lo que el avión tuvo que desviarse de su ruta Cancún-Ciudad Juárez para un aterrizaje de emergencia.

El Financiero informó que Viva Aerobús confirmó que el vuelo 2220 presentó problemas de presión en la cabina, esto mientras volaba sobre el Golfo de México tras partir de Cancún alrededor de 50 minutos antes, con dirección a Ciudad Juárez.

Sin embargo, la despresurización del vuelo VIV 2220 que obligó su aterrizaje de emergencia no fue grave, acorde con declaraciones de Viva Aerobús; pero se tuvo que activar el protocolo de emergencia.

Aunque lo revelado por el periodista Rosendo Chavarría, junto a la presurización, el avión del vuelo VIV2220 de Viva Aerobús presentó problemas de comunicación, lo que ocasionó complicaciones para su aterrizaje de emergencia.

Debido a la despresurización en la cabina, el vuelo VIV 2220 de Viva Aerobús descendió varios miles de pies en el Golfo de México, además de que tuvo que solicitar ayuda a un avión de Volaris, quien notificó a tierra la emergencia.

Vuelo VIV2220 de Viva Aerobús presenta problemas en su ruta Cancún-Ciudad Juárez (Rosendo Chavarría vía X)

Vuelo VIV2220 de Viva Aerobús aterrizó sin problemas tras emergencia en su ruta Cancún-Ciudad Juárez

Tal como se observa en el radar de vuelos, el VIV2220 de Viva Aerobús aterrizó en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, sin problemas en el descenso del avión de la ruta Cancún-Ciudad Juárez.

Los problemas del vuelo 2220 de Viva Aerobús provocaron que intentara desviarse de manera inicial a Veracruz, para finalmente establecer su aterrizaje de emergencia en Monterrey alrededor de las 15:00 horas.

Por otra parte, el periodista Rosendo Chaverría confirmó que los pasajeros de Viva Aerobús ya salieron con rumbo a Ciudad Juárez en el mismo vuelo VIV2220, pero ahora en otro avión desde Monterrey.

En Flight Radar24 muestran que el vuelo 2220 de Viva Aerobús tiene un aterrizaje programado para las 18:10 horas en Ciudad Juárez, por lo que al momento de redacción de esta nota, el avión se encuentra en descenso.

De acuerdo con lo señalado el vuelo 2220 es un avión Airbus a320, rentado por Viva Aerobús a Express Malta; de momento no se tienen registros de fallas en otras aeronaves en tiempos recientes.