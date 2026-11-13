Microsoft 365 comenzó a restablecer sus servicios este viernes 13 de noviembre, luego de una caída global que se prolongó por más de 18 horas y afectó a millones de usuarios por lo menos 70 países.

La interrupción de Microsoft 365 provocó problemas de acceso en varios de sus servicios, tales como:

Outlook

Microsoft Teams

Copilot

Otras herramientas de Microsoft 365

Microsoft 365 restablece sus servicios tras 18 horas de fallas (@MSFT365Status / X)

De acuerdo con una actualización de Microsoft 365, las medidas implementadas ya muestran resultados positivos, con mejoras en Norteamérica, una recuperación sostenida en gran parte de Europa y señales alentadoras en Asia-Pacífico.

Sin embargo, advierten que algunos usuarios todavía pueden experimentar interrupciones intermitentes y retrasos en la recepción de correos electrónicos tras la caída de 18 horas que sufrió Microsoft 365.

¿Qué provocó la caída mundial de Microsoft 365?

Entre los servicios afectados se encuentran tras la caída de Microsoft 365 que se registró el pasado 12 de noviembre, están:

Outlook

Teams

SharePoint Onlin

OneDrive, OneNote

Copilot

Word

Excel

PowerPoint

Microsoft 365 explicó que varios servidores dejaron de estar disponibles inesperadamente, lo que provocó que el resto de la infraestructura asumiera una mayor carga de trabajo y terminara saturándose.

El problema alcanzó principalmente a los servicios vinculados con Exchange Online y el correo electrónico.

Por su parte, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, descartó que existan indicios de un ataque informático o actividad maliciosa detrás de la interrupción.

La compañía continúa trabajando para recuperar la estabilidad de los servidores afectados y normalizar la conectividad en todas las regiones. Aunque ya existen avances, Microsoft todavía no ha establecido un horario para completar la recuperación de sus plataformas.