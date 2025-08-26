Confirman nuevos vuelos a Nueva York y Austin en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la mano de poderosa aerolínea.

El AIFA sigue ampliando sus rutas internacionales a Estados Unidos con destinos como Nueva York y Austin, Texas.

Lo hacen con el apoyo de una aerolínea que lleva tiempo operando en sus instalaciones. Te contamos todo lo que sabemos al respecto.

AIFA: Confirman nuevos vuelos a Nueva York y Austin, Estados Unidos de la mano de poderosa aerolínea

Ahora es la aerolínea Viva Aerobus la que suma dos nuevos vuelos internacionales al AIFA, Nueva York y Austin en Estados Unidos.

Con estos dos nuevos destinos internacionales el Valle de México estará conectado de manera directa con Nueva York y Texas.

Ambos se suman a los servicios de la aerolínea que se ha asentado desde el AIFA como su principal operador.

Asimismo, Juan Carlos Zuazua, director general de Grupo Viva Aerobu,s asegura que el AIFA se ha vuelto una “pieza clave” hacia su expansión hacia Estados Unidos.

Incluso adelanta que estos anuncios de las nuevas rutas de Viva Aerobus desde el AIFA llegan justo a tiempo de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, en referencia al Mundial de Fútbol 2026, que compartirán, México, Estados Unidos y Canadá como sedes mundialistas.

Además de la oferta de los vuelos de Austin y Nueva York, Viva Aerobus desde el AIFA alcanzará 42 rutas para finales de 2025: 11 serán internacionales y 31 nacionales.

AIFA: Los vuelos semanales a Nueva York y Austin

De estas dos rutas confirmadas por parte de Viva Aerobus desde el AIFA a Nueva York y Austin, Estados Unidos, ambas iniciarán a partir de finales de este año.

En el caso de la ruta de Austin, capital de Texas, ésta comenzará a operar a partir del 20 de noviembre 2025 con una frecuencia semanal de 3 días a la semana; martes, jueves y sábado.

Se planea que esta ruta de Austin sea directa y permanente con el AIFA.

En tanto la ruta desde el AIFA a Nueva York iniciará operaciones a partir del 12 de diciembre 2025 también con una frecuencia semanal de 3 días a la semana; miércoles, viernes y domingo, que se mantendrá hasta el 11 de enero de 2026, lo que cubrirá la demanda de las vacaciones decembrinas.

Sin embargo la misma ruta hacia Nueva York regresará a partir de junio del 2026 de cara al Mundial de Fútbol, debido que la ciudad neoyorkina también será sede mundialista.