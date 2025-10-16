A partir del miércoles 15 de octubre, algunas de las casetas con dirección al AIFA tendrán exención de pago de peaje si se presenta el pase de abordar.

Así lo informó la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al explicar que quienes tengan algún vuelo en la terminal aérea, quedan exentos del pago de casetas.

Pero, ¿cuáles son las casetas en las que comenzó a aplicarse la exención de peaje rumbo al AIFA para los automovilistas? Te contamos los detalles.

AIFA (Cuartoscuro / Secretarías de Estado)

Las casetas con exención de peaje rumbo al AIFA si presentas tu pase de abordar

A través de redes sociales, la administración del AIFA compartió un mensaje en el que informó que desde el 15 de octubre, algunas casetas tiene exención de peaje.

Al respecto, se explicó que los automovilistas que pasen por las siguientes caseta, quedan exentos del pago si presentan su pase de abordar para algún vuelo en la terminal:

De la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México:

Ajalopan–Pachuca

Pachuca

Tulancingo–Pachuca

De la autopista Peñón–Texcoco:

Peñón

Texcoco

Entronque Peñón

De la autopista Ecatepec–Pirámides:

Ecatepec

Tepexpan

De la autopista México–Querétaro:

Tepotzotlán

Del Circuito Exterior Mexiquense:

T6 Yorobas

T1 Tulepec / Tultepec–Jaltenco

T2 Jaltenco–Tecámac

T3 Huititlán

A3 Coacalco

A5 Santa Lucía–Coacalco

T6 Cuautitlán Izcalli

T7 Tultitlán

A12 Ecatepec

A12 Santa Inés

De la autopista México–Pachuca:

Ojo de Agua

Entronque Venta de Carpio

San Cristóbal (México–Pachuca)

Revolución (México–Pachuca–Tecámac)

Revolución (México–Pachuca)

De la autopista Pirámides–Texcoco:

Texcoco

Nabor Carrillo (Texcoco–Pirámides)

Nabor Carrillo (Tezoyuca–Texcoco)

Nabor Carrillo (Texcoco–Tezoyuca)

Lista de casetas exentas de peaje rumbo al AIFA (@aifaaero/X)

Casetas con exención de peaje rumbo al AIFA aplicará bajo estas condiciones

Al anunciar la puesta en marcha de una exención de peaje en las casetas de las autopistas que van rumbo al AIFA, la administración de la terminal aérea detalló las condiciones del beneficio.

Los automovilistas que quedan exentos del pago de peaje serán aquellos que cumplan con:

Pase de abordar vigente desde el AIFA, ya sea en formato físico o digital

Aplica solo para pasajeros en tránsito hacia o desde el AIFA

No aplica para acompañantes y tampoco tiene efectos para transporte de carga

Vigencia a partir del miércoles 15 de octubre de 2025

Cabe destacar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha explicado que el llamado AIFA Pass busca facilitar el acceso y reducir costos de traslado para los pasajeros.