A partir del miércoles 15 de octubre, algunas de las casetas con dirección al AIFA tendrán exención de pago de peaje si se presenta el pase de abordar.
Así lo informó la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al explicar que quienes tengan algún vuelo en la terminal aérea, quedan exentos del pago de casetas.
Pero, ¿cuáles son las casetas en las que comenzó a aplicarse la exención de peaje rumbo al AIFA para los automovilistas? Te contamos los detalles.
Las casetas con exención de peaje rumbo al AIFA si presentas tu pase de abordar
A través de redes sociales, la administración del AIFA compartió un mensaje en el que informó que desde el 15 de octubre, algunas casetas tiene exención de peaje.
Al respecto, se explicó que los automovilistas que pasen por las siguientes caseta, quedan exentos del pago si presentan su pase de abordar para algún vuelo en la terminal:
De la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México:
- Ajalopan–Pachuca
- Pachuca
- Tulancingo–Pachuca
De la autopista Peñón–Texcoco:
- Peñón
- Texcoco
- Entronque Peñón
De la autopista Ecatepec–Pirámides:
- Ecatepec
- Tepexpan
De la autopista México–Querétaro:
- Tepotzotlán
Del Circuito Exterior Mexiquense:
- T6 Yorobas
- T1 Tulepec / Tultepec–Jaltenco
- T2 Jaltenco–Tecámac
- T3 Huititlán
- A3 Coacalco
- A5 Santa Lucía–Coacalco
- T6 Cuautitlán Izcalli
- T7 Tultitlán
- A12 Ecatepec
- A12 Santa Inés
De la autopista México–Pachuca:
- Ojo de Agua
- Entronque Venta de Carpio
- San Cristóbal (México–Pachuca)
- Revolución (México–Pachuca–Tecámac)
- Revolución (México–Pachuca)
De la autopista Pirámides–Texcoco:
- Texcoco
- Nabor Carrillo (Texcoco–Pirámides)
- Nabor Carrillo (Tezoyuca–Texcoco)
- Nabor Carrillo (Texcoco–Tezoyuca)
Casetas con exención de peaje rumbo al AIFA aplicará bajo estas condiciones
Al anunciar la puesta en marcha de una exención de peaje en las casetas de las autopistas que van rumbo al AIFA, la administración de la terminal aérea detalló las condiciones del beneficio.
Los automovilistas que quedan exentos del pago de peaje serán aquellos que cumplan con:
- Pase de abordar vigente desde el AIFA, ya sea en formato físico o digital
- Aplica solo para pasajeros en tránsito hacia o desde el AIFA
- No aplica para acompañantes y tampoco tiene efectos para transporte de carga
- Vigencia a partir del miércoles 15 de octubre de 2025
Cabe destacar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha explicado que el llamado AIFA Pass busca facilitar el acceso y reducir costos de traslado para los pasajeros.