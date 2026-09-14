Durante los días 15 y 16 se septiembre se llevarán a cabo los festejos por la Independencia de México, debido a los cuales los bancos van a modificar sus operaciones.

Lo anterior debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que las sucursales dejarán de ofrecer servicio al menos un día.

Ante ello, también contamos sobre las opciones que estarán habilitadas para que en caso de que sea totalmente necesario, puedas realizar ciertos movimientos bancarios.

Bancos en México (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

¿Los bancos estarán abiertos el 15 y 16 de septiembre?

Los usuarios de los bancos en México deben tomar precauciones durante las fiestas patrias, pues las instituciones tendrán un esquema variable de atención en sus ventanillas.

El 15 y 16 de septiembre tendrán dinámicas distintas, operando con normalidad el primer día y cerrando completamente la atención al público el segundo por ser descanso oficial obligatorio.

La suspensión de actividades en los bancos responde al calendario de días inhábiles que determina la CNBV, normativa que fue publicada a inicios del 2026 en el DOF.

La medida regulatoria aplica para todas las sucursales del país, interrumpiendo las operaciones presenciales tradicionales con motivo del aniversario de la Independencia de México.

Bancos en México (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

Opciones para realizar operaciones bancarias el 16 de septiembre

A pesar de que por tratarse de una fecha oficial, el próximo 16 de septiembre los bancos no abrirán, aún contarás con diversas opciones para realizar movimientos como el caso de las siguientes:

Banca por internet y apps móviles: Operan las 24 horas y puedes hacer transferencias vía SPEI, pago de servicios, consulta de saldos y traspasos entre cuentas propias de forma habitual

Cajeros automáticos (ATM): La red estará disponible para retiros de efectivo, depósitos en cajeros practicaja y consulta de saldo

Corresponsales bancarios: Las tiendas de conveniencia, supermercados y farmacias autorizadas ofrecerán servicios para realizar depósitos, pagos de servicios o retiros en efectivo

Banco Azteca, pues es la única institución bancaria que opera sus sucursales los 365 días del año en su horario habitual

Cabe destacar que si tienes un pago de tarjeta de crédito programado para el 16 de septiembre, la Ley de Instituciones de Crédito establece que puedes pagar sin recargos al día hábil siguiente.