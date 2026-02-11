Te decimos cuánto cuesta Meli+ en México en 2026; este es el precio de cada plan.

Meli+ es el programa de pago de Mercado Libre que incluye envíos, servicios financieros y acceso a plataformas de streaming.

Precios de cada plan de Meli+ en México en 2026

Si quieres contratar Meli+ para disfrutar de todos sus beneficios, acá te decimos cuánto cuesta.

Los precios de cada plan de suscripción es este:

Plan Meli+ Esencial: 49.90 pesos mensuales

Plan Meli+ Total: 99 pesos mensuales

Plan Meli+ Mega: 249 pesos los primeros 2 meses, después 399 pesos al mes

Meli+ (Especial)

¿Qué beneficios incluye cada plan en Meli+ en México en 2026?

A continuación, te damos los beneficios que incluye cada plan en Meli+ en México en 2026:

El Plan Meli+ Esencial te ofrece:

Envíos gratis en millones de productos Full desde 149 pesos

Hasta 2% de cashback en Mercado Libre

Hasta 5% de cashback en supermercados con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago

3 meses extra sin intereses en tus compras de Mercado Libre

Mientras que el Plan Meli+ Total te da:

Disney+ incluido

Envíos gratis en millones de productos Full desde 149 pesos

Hasta 2% de cashback en Mercado Libre

Hasta 5% de cashback en supermercados con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago

3 meses extra sin intereses en tus compras de Mercado Libre

30% OFF en HBO Max Estándar, Universal+, Paramount+ y ViX Premium

Por su parte, el Plan Meli+ Mega tiene estos beneficios:

Disney+, Netflix, HBO Max y Apple TV incluidos

Envíos gratis en millones de productos Full desde 149 pesos

Hasta 2% de cashback en Mercado Libre

Hasta 5% de cashback en supermercados con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago

3 meses extra sin intereses en tus compras de Mercado Libre

30% OFF en HBO Max Estándar, Universal+, Paramount+ y ViX Premium