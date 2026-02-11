Te decimos cuánto cuesta Meli+ en México en 2026; este es el precio de cada plan.
Meli+ es el programa de pago de Mercado Libre que incluye envíos, servicios financieros y acceso a plataformas de streaming.
Precios de cada plan de Meli+ en México en 2026
Si quieres contratar Meli+ para disfrutar de todos sus beneficios, acá te decimos cuánto cuesta.
Los precios de cada plan de suscripción es este:
- Plan Meli+ Esencial: 49.90 pesos mensuales
- Plan Meli+ Total: 99 pesos mensuales
- Plan Meli+ Mega: 249 pesos los primeros 2 meses, después 399 pesos al mes
¿Qué beneficios incluye cada plan en Meli+ en México en 2026?
A continuación, te damos los beneficios que incluye cada plan en Meli+ en México en 2026:
El Plan Meli+ Esencial te ofrece:
- Envíos gratis en millones de productos Full desde 149 pesos
- Hasta 2% de cashback en Mercado Libre
- Hasta 5% de cashback en supermercados con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago
- 3 meses extra sin intereses en tus compras de Mercado Libre
Mientras que el Plan Meli+ Total te da:
- Disney+ incluido
- Envíos gratis en millones de productos Full desde 149 pesos
- Hasta 2% de cashback en Mercado Libre
- Hasta 5% de cashback en supermercados con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago
- 3 meses extra sin intereses en tus compras de Mercado Libre
- 30% OFF en HBO Max Estándar, Universal+, Paramount+ y ViX Premium
Por su parte, el Plan Meli+ Mega tiene estos beneficios:
- Disney+, Netflix, HBO Max y Apple TV incluidos
- Envíos gratis en millones de productos Full desde 149 pesos
- Hasta 2% de cashback en Mercado Libre
- Hasta 5% de cashback en supermercados con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago
- 3 meses extra sin intereses en tus compras de Mercado Libre
- 30% OFF en HBO Max Estándar, Universal+, Paramount+ y ViX Premium