La Secretaría de Marina realizó este martes su ensayo general para el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, con la participación de 3 mil 156 elementos navales desplegados.

El contingente recorrerá casi 8 kilómetros entre la Plaza de la Constitución y el Campo Marte, acompañado por vehículos, embarcaciones, aeronaves, caninos y personal especializado de apoyo.

Entre los bloques previstos destaca el modelo operativo Baluarte, esquema de apoyo a la seguridad pública que la Marina emplea en zonas costeras con alta incidencia delictiva.

Marina prepara despliegue naval para el Desfile Militar del 16 de septiembre

El ensayo se efectuó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los elementos practicaron la formación y desplazamiento que presentarán durante la celebración de Independencia.

El desfile contará con 79 vehículos, 20 camas temáticas, 7 embarcaciones y 8 aeronaves, entre ellas 5 Texan y 3 helicópteros Mi-17 navales.

Marina (Daniel Augusto)

También participarán 20 caninos adiestrados y un contingente de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, integrado por 9 policías y 2 patrullas estatales.

La Escuela Náutica se sumará con 125 integrantes, distribuidos entre 89 hombres y 36 mujeres, como parte de los contingentes contemplados para la jornada.

Uno de los elementos centrales será el modelo Baluarte, diseñado para reforzar tareas de seguridad pública en municipios y estados costeros con mayores niveles delictivos.

Inocencio Guzmán explicó que el esquema contempla patrullas a pie, motocicletas y vehículos, además del apoyo de un dron y filtros de seguridad.

Durante el ensayo, el capitán de fragata señaló que Baluarte se establece en zonas seleccionadas según la incidencia delictiva, como parte del apoyo operativo de la Marina.