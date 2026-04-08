Una nueva teoría apunta a que Adam Back podría ser la identidad detrás de Satoshi Nakamoto, el enigmático creador de Bitcoin.

La investigación del periodista John Carreyrou, publicada en The New York Times tras un año de indagaciones, señala coincidencias en estilo de escritura, uso de foros tecnológicos, técnicas criptográficas y lenguaje de programación.

Aunque Back ha negado rotundamente ser Nakamoto, su reacción en entrevistas y documentales ha alimentado las sospechas.

Sin embargo, aún no existe certeza definitiva sobre quién creó la criptomoneda.

Identidad de Satoshi Nakamoto de Bitcoin: Adam Back sería, según diversas pruebas

The New York Times publicó una investigación que el periodista Carreyrou desarrolló por un año, cuando comenzó a sospechar sobre la identidad de Satoshi Nakamoto tras un documental de HBO que lo dejó insatisfecho.

Según el periodista, tiene pruebas -o coincidencias- que probarían que Adam Back podría ser el creador de Bitcoin por estos motivos:

Forma de escribir comparando emails filtrados de Nakamoto y la escritura de Adam Back en foros tecnológicos.

Uso del inglés británico y estadounidense en sus comentarios, que coinciden con sus lugares de nacimiento.

Permanencia en Cypherpunk y otros foros donde Back aparecía cuando Nakamoto se ausentaba.

Uso de técnicas criptográficas iguales. Así como el lenguaje de programación C++ que ambos dominan.

Citas poco comunes en foros de diálogo, como el nombrar el WebMoney.

Pese a los argumentos que podrían abonar a que Adam Back es la identidad detrás de Satoshi Nakamoto, el criptógrafo ha negado rotundamente, acusando que solo son coincidencias en vida e intereses.

Bitcoin. ( Ewan Kennedy/Pexels)

Comunicación no verbal de Adam Back lo apuntan como Satoshi Nakamoto

Varios señalamientos abonarían a que Adam Back es la persona detrás de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, incluyendo el lenguaje no verbal.

Según el análisis de Carreyrou, Back tuvo una comunicación no verbal muy cuestionable en el documental de HBO “Money Electric: El misterios del Bitcoin” donde se tensa cuando le cuestionan ser Nakamoto.

Además de apuntar una “mirada esquiva y risa nerviosa”, se suma a las sospechas que Back pidió que su entrevista no fuera grabada.

Pese a las pruebas, el periodista confirma que no hay certeza de que Adam Back sea el creador -y ahora millonario- creador de Bitcoin por el cifrado en firma que Satoshi Nakamoto utiliza.