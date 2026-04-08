El criptógrafo Adam Back es señalado de ser la persona detrás de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, pero ¿quién es en realidad?

Te compartimos sobre Adam Back con estos detalles:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Adam Back es señalado de ser Satoshi Nakamoto

¿Quién es Adam Back?

Adam Back es un criptógrafo, programador y empresario de Londres. Inglaterra. en el Reino Unido.

Los intereses de Adam Back comenzaron con la desencriptación, para luego encaminarlos a la encriptación PGP, dinero electrónico y remailers anónimos, siendo autodidacta en algunas ocasiones.

Se conoce poco de la vida personal de Adam Back, salvo que su padre era un empresario y su mamá una secretaria, teniendo una infancia con varias mudanzas en su vida.

Adam Back fue uno de los primeros criptógrafos a los que Satoshi Nakamoto contactó para llevar a la creación de Bitcoin. Junto con él, uno de los Cypherpunks originales.

¿Qué edad tiene Adam Back?

Adam Back tiene 55 años de edad, pues nació en julio de 1970.

¿Quién es la esposa de Adam Back?

Se desconoce si Adam Back tiene esposa.

Adam Back, criptógrafo. (Alexleso75/Wikipedia)

¿Qué signo zodiacal es Adam Back?

No se sabe el signo zodiacal de Adam Back, pues se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Adam Back?

Se desconoce si Adam Back tiene hijos.

¿Qué estudió Adam Back?

Adam Back tiene estudios de doctorado en Ciencias de la Computación y licenciatura en University Of Exeter.

¿En qué ha trabajado Adam Back?

Actualmente, Adam Back es CEO de Blockstream.

Asimismo, es inventor de Hascash, un sistema de spam que llevó al Bitcoin.

Antes de ello, fue consultor de startups y empresas en la criptografía.

Adam Back es señalado de ser Satoshi Nakamoto

El criptógrafo Adam Back, está siendo señalado de ser la persona detrás del Bitcoin que se hace llamar Satoshi Nakamoto, pues habría varias coincidencias entre ambos.

Tras un año de investigación sobre Adam Back y Satoshi Nakamoto, el periodista John Carreyrou, encontró varias coincidencias en lo que mostraban públicamente.

Además de características muy particulares en su escritura con errores en palabras que solo ellos tenían. También se suma el lenguaje encriptado y su incorporación a foros donde coincidían.

Sin embargo, Adam Back ya rechazó esta teoría una vez más, asegurando que el periodista tuvo un “sesgo de confirmación”, así como experiencias y coincidencias entre dos personas que buscaban crear un Bitcoin.

Por otra parte, Back aseguró que tampoco sabe quién es Satoshi Nakamoto, pese a que compartieron emails, subrayando que para él es mejor que se mantenga anónimo por el objetivo que tiene Bitcoin.