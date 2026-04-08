Mientras el periodista John Carreyrou acusa a Adam Back de ser Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, el criptógrafo rechaza la versión acusando que hay “sesgo de confirmación”.

Adam Back salió a rechazar tajantemente “no soy Satoshi” asegurando que lo expuesto por Carreyrou no es más que coincidencia entre dos personas que buscaban llegar a lo que finalmente es el Bitcoin.

Adam Back no es Satoshi Nakamoto, responde con argumentos

El criptógrafo Adam Back es señalado, nuevamente, de ser el creador del Bitcoin usando Satoshi Nakamoto como identidad para mantenerse en anonimato.

Sin embargo, Back ya salió a desmentir este hecho, acusando que la investigación periodística de The New York Times, tiene “sesgo de confirmación” respecto a las pruebas y subrayando “no soy Satoshi”.

“No soy Satoshi, pero estuve temprano con un enfoque detallado en las implicaciones positivas para la sociedad de la criptografía, la privacidad en línea y el dinero electrónico, de ahí mi interés activo desde 1992 (...)”. Adam Back, criptógrafo.

Adam Back rechaza con argumentos ser Satoshi Nakamoto de Bitcoin. (@adam3us)

Para el criptógrafo, él y Satoshi Nakamoto no eran más que dos personas -entre muchas otras- compartiendo en un foro con el objetivo de llegar a las criptomonedas, pero solo uno logró el Bitcoin.

“Hay un sesgo de confirmación al encontrar mis comentarios frecuentemente sobre temas de ecash, debido a la cantidad, probablemente habría comentado más que otros con intereses similares (...) El resto es una combinación de coincidencia y frases similares de personas con experiencias e intereses parecidos”. Adam Back, criptógrafo.

Adam Back rechaza con argumentos ser Satoshi Nakamoto de Bitcoin. (@adam3us)

Adam Back rechaza con argumentos ser Satoshi Nakamoto de Bitcoin. (@adam3us)

Por otra parte, aseguró no saber quién es Satoshi Nakamoto, explicando que para él es mejor que la identidad del creador de Bitcoin esté oculta, para obtener “una nueva clase de activo, la mercancía digital matemática escasa”.