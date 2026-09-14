El menú de “El Torito” para el 15 y 16 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) reveló el menú que habrá el 15 y 16 de septiembre para quienes sean detenidos en El Torito en los festejos patrios.

Cabe recordar que el alcoholímetro en CDMX durante estos días se encuentra activo desde el viernes de 11 y hasta el domingo 20 de septiembre 2026, operando las 24 horas del día con un despliegue de más de 300 elementos.

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Este es el menú que habrá en “El Torito” para el 15 y 16 de septiembre

El Centro de Sanciones Administrativas de la CDMX, mejor conocido como “El Torito”, tendrá un menú especial para los detenidos este 15 y 16 de septiembre.

Para estas fiestas patrias, las personas que cumplan alguna sanción retenidos en el “El Torito” podrán degustar lo siguiente:

15 de septiembre

Comida/Cena: Tostadas (3) de diferentes guisos como papa con chorizo, tinga de pollo y pata, acompañadas por arroz.

16 de septiembre

Desayuno: Café, frijoles y nopales con mortadela en salsa verde.

Comida: Fruta, hamburguesas, frijoles, acompañados con agua de sabor.

Cena: Café, papas encebolladas con jamón y chile serrano, así como postre del día.

Las autoridades capitalinas señalan que estos menús que se brindan durante días especiales en “El Torito”, tiene la finalidad de dar un trato digno a todas aquelas personas que se encuentran detenidas por no pasar la prueba del alcoholímetro.

Por ello, exhortan a la población a no conducir ningún vehículo bajo los influjos del alcohol, ya que esto pone tu vida en peligro y las de los demás.