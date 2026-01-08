El calendario de operaciones de los bancos revela que, a lo largo de 2026, habrá un total de once días en los que las instituciones bancarías no abrirán sus puertas en México.

Entre sus días no hábiles se incluyen los establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT), así como otros días de descanso obligatorio señalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Qué días no abrirán los bancos durante el 2026 en México?

El jueves 1 de enero fue el primer día del 2026 en el que los bancos permanecieron cerrados en México.

Para el resto del año, los bancos no abrirán los días:

Lunes 2 de febrero: Por el Día de la Constitución Lunes 16 de marzo: Por el Natalicio de Benito Juárez Jueves 2 de abril: Jueves Santo Viernes 3 de abril: Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos Lunes 16 de noviembre: Revolución Mexicana (se adelanta) Sábado 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario Viernes 25 de diciembre: Navidad

Aunque los bancos no abrirán sus puertas, sus aplicaciones funcionarán con normalidad, lo que quiere decir que podrás realizar operaciones simples como transferencias, consulta de saldo, recibir dinero u estados de cuenta.