Un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Policía Federal, entre los que destacan los ex secretarios generales Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez.

Las órdenes fueron giradas por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un momento de 2 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con Milenio.

Frida Martínez es colaboradora frecuente del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e inició su vínculo con el ex secretario de Gobernación desde 2004.

Cuando Chong fue gobernador Frida fue directora de recursos materiales y adquisiciones de la Oficialía Mayor,

Jesús Orta fue secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Aunque renunció al cargo el 4 de octubre de 2019.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, reveló que el motivo de la renuncia de Orta fue precisamente una investigación de la Fiscalía General de la República en su contra.

Otros de los señalados son Eleuterio Enrique Pérez Romero, Carlos Hipólito Rivera Codina, Edgar Ulises Calderón Luna, Federico Emilio Metzger Sánchez y Francisco Cruz Rosas.

Rivera Codina actualmente trabaja dentro de la Guardia Nacional y Cruz Rosas está en el Primer Batallón de Transmisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional.