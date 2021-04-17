Tras 10 meses en el cargo, Jesús Orta abandonará la Secretaría de Seguridad Pública, decisión que se volverá oficial este viernes a las 9:30 de la mañana.

El anunció se llevará a cabo por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.

De acuerdo a información extra oficial, la jefa de gobierno habría recibido presiones por parte de distintos actores políticos para que Orta Martínez deje el cargo, debido a los niveles de inseguridad en la capital del país.

Al relevo entrará Omar García Harfuch, quién desde el pasado 15 de junio fungió como jefe de Policía de Investigación (PDI), de la Procuraduría capitalina, además de coordinador de Inteligencia del Gabinete de Seguridad.

Se trata del más reciente movimiento para refrozar la estrategia de inteligencia y formación policial en la capital.

García Harfuch habría supervisado las recientes detenciones de líderes del crímen organizado en la capital, tales como Jorge Flores Concha “El Tortas”, líder de La Anti-Unión y Pedro Ramírez Pérez, “El Jamón”, líder de “La Unión Tepito”.

García fungió como titular de la División de Investigación de la Policía Federal y fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la ya extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el 2016.