México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que Jesús Orta Martínez renunció a su cargo como secretario de Seguridad Ciudadana en octubre de 2019 debido a que era objeto de una investigación por desvío de recursos a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria capitalina acudió este 8 de agosto a la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en la zona del Ajusco, donde se dijo “totalmente de acuerdo” con erradicar la corrupción de las instituciones públicas.

En este sentido, pidió que se sepa la verdad y haya justicia por el desvío de 2 mil 500 millones de pesos en el gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, actos en los que estuvo involucrado el exfuncionario.

Además, señaló que Orta Martínez se sometió y aprobó un control de confianza previo a su incorporación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como sucede con todos los altos mandos de la dependencia.

“En el caso de esta persona (…) supimos en su momento que había una investigación y fue una de las razones por las que pidió su renuncia”. Jesús Orta Martínez

FGR solicita aprehensión de Jesús Orta y otros 18 exfuncionarios

La FGR solicitó este viernes a un juez federal órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), incluyendo al exsecretario de Seguridad Ciudadana.

El acusado se desempeñó como secretario general de la Policía Federal (PF) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y habría participado en el desvío de unos 2 mil 500 millones de pesos de presupuesto originalmente destinado a tareas de seguridad.

La FGR también pidió la aprehensión de Frida Martínez Zamora por el mismo caso, quien fue colaboradora cercana de Miguel Ángel Osorio Chong desde que se desempeñó como gobernador del estado de Hidalgo.