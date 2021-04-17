México.- La renuncia de Jesús Orta Martínez a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue por motivos personales, confirmó el Gobierno de la CDMX.

En un comunicado, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum abundó que se designó en su lugar a Omar Hamid García Harfuch, quien era jefe general de la Policía de Investigación y tal como había trascendido la víspera de este 4 de octubre.

El lugar de García Harfuch será ocupado por Francisco Almazán Barocio. Se desconoce qué pasará con Jesús Orta, es decir, si continuará en la vida pública o se replegará a la iniciativa privada, toda vez que durante 17 años se desempeñó como consultor en finanzas públicas y administración de proyectos.

El gobierno capitalino abundó que la mañana de este viernes, 4 de octubre, el secretario de Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, acudió a las oficinas de la SSC, para dar parte del Procedimiento General de Acta de Entrega.

"Recepción que deberá realizarse en los próximos días". Gobierno de la CDMX

El 21 de junio, Jesús Orta Martínez dijo que si en un año no daba resultados dejaría su cargo.

Antes de llegar a la SSC, se desempeñó en la administración pública como:

Oficial Mayor durante la administración de Marcelo Ebrard, como jefe de Gobierno.

Subsecretario de Planeación Financiera y subsecretario de Egresos.

Secretario general de la Policía Federal.

Director General de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Jesús Orta es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey, así como maestro en en Administración de empresas por la Universidad de Texas. Durante 17 años fue consultor en el sector privado, con especialidad en finanzas públicas y administración de proyectos.