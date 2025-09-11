Detienen a la madre de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, acusada de trata de menores

Eva García López, madre de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, fue detenida tras ser acusada de trata de menores.
Hoy miércoles 10 de septiembre de 2025, Naasón Joaquín fue acusado en una corte de Nueva York de los delitos de crimen organizado y tráfico sexual, que abarca abuso sexual infantil y de mujeres.
A la par, la madre del líder de La Luz del Mundo, Eva García, fue detenida en California, Estados Unidos, tras una acusación que se presentó en su contra por trata de menores.
Cabe recordar que en 2022 Naasón Joaquín se declaró culpable en California por abusar sexualmente de tres menores de edad; actualmente enfrenta una condena de 16 años de cárcel.
Madre de Naasón Joaquín es detenida por trata de menores
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, presentó acusaciones contra varios implicados en el caso de crimen organizado y tráfico sexual que enfrenta Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo.
Entre los implicados se encuentra Eva García, madre de Naasón Joaquín, quien fue acusada de trata de menores y detenida hoy miércoles 10 de septiembre de 2025 en California.
La fiscalía estadounidense señaló que tanto Eva García como los otros implicados, operaban como una organización criminal, a través de La Luz del Mundo que lideraba Naasón Joaquín, a cuyos feligreses convertía en sus víctimas.
Eva García fue acusada de someter a varias de las víctimas para que su esposo, Samuel Joaquín Flores, y su hijo Naasón Joaquín, pudieran cometer los actos de abuso sexual, junto a otros integrantes de La Luz del Mundo.
Detienen a Joram Núñez Joaquín, sobrino de Naasón Joaquín
Joram Núñez Joaquín, sobrino de Naasón Joaquín, también fue detenido por las autoridades de Estados Unidos en Chicago, mismo día de la aprehensión contra Eva García en California.
Las autoridades señalan a Joram Núñez de haber fingido ser abogado que trabajaba para La Luz del Mundo, haciendo uso de esa falsa posición para intimidar a las víctimas para que no denunciaran.
Los acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, de ser cómplices crimen organizado y tráfico sexual, son:
- Eva García de Joaquín
- Joram Nuñez Joaquín
- Rosa Sosa
- Azalia Rangel García
- Silem García Peña
Este último se destacaba como ministro de culto y vocero de La Luz del Mundo; los tres que no son identificados como familiares de Naasón Joaquín se encuentran prófugos de la justicia, posiblemente residiendo en México.