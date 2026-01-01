Si querías dar una vuelta por alguna tienda de Liverpool este 1 de enero de 2026, tenemos que informarte que la gran mayoría de sucursales en México estarán cerradas por día festivo.
Solo 15 tiendas escogidas de Liverpool abrirán el jueves 1 de enero de 2026, aunque en horarios especiales; a continuación te daremos toda la información.
Horarios y tiendas de de Liverpool que abrirán el 1 de enero de 2026
Liverpool dio a conocer que solo las tiendas de algunos puntos turísticos de México abrirán el 1 de enero en los siguientes horarios especiales:
Horario de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Liverpool Acapulco Galerías
- Liverpool Acapulco La Isla
- Liverpool Cuernavaca
- Liverpool Cuautla
- Liverpool Express Zihuatanejo
Horario de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Liverpool Puerto Vallarta
- Liverpool Express Bahía de Banderas
- Liverpool Express Manzanillo
- Liverpool Express Huatulco
- Liverpool Mazatlán Marina
- Liverpool Express Los Cabos
Horario de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Liverpool Cancún
- Liverpool Playa del Carmen
- Liverpool Express Tulum
- Liverpool Express Cozumel
El resto de sucursales de Liverpool en México no abrirán sus puertas el jueves 1 de enero de 2026. Si quieres hacer una compra y no estás cerca de alguna de las tiendas mencionadas, se recomienda hacer el pedido online o en aplicación.
Tiendas de Liverpool regresarán a su horario normal el 2 de enero
Ahora que si quieres ir a la sucursal que está cerca de tu casa; pero esta no abrirá el 1 de enero de 2026, las tiendas de Liverpool regresarán a su horario normal el viernes 2 de enero.
A partir del segundo día de enero, todas las sucursales de Liverpool volverán a abrir en un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
El cierre y horarios especiales solo son por el día festivo del primero de enero, como sucede con la gran mayoría de servicios y establecimientos en el país durante esta fecha.
Otra cosa a mencionar es que no se ha señalado algún horario o venta especial para el 5 de enero por el Día de los Reyes Magos, estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.