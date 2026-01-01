Si querías dar una vuelta por alguna tienda de Liverpool este 1 de enero de 2026, tenemos que informarte que la gran mayoría de sucursales en México estarán cerradas por día festivo.

Solo 15 tiendas escogidas de Liverpool abrirán el jueves 1 de enero de 2026, aunque en horarios especiales; a continuación te daremos toda la información.

Liverpool (Parque Delta Oficial / Facebook)

Horarios y tiendas de de Liverpool que abrirán el 1 de enero de 2026

Liverpool dio a conocer que solo las tiendas de algunos puntos turísticos de México abrirán el 1 de enero en los siguientes horarios especiales:

Horario de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Liverpool Acapulco Galerías Liverpool Acapulco La Isla Liverpool Cuernavaca Liverpool Cuautla Liverpool Express Zihuatanejo

Horario de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Liverpool Puerto Vallarta Liverpool Express Bahía de Banderas Liverpool Express Manzanillo Liverpool Express Huatulco Liverpool Mazatlán Marina Liverpool Express Los Cabos

Horario de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Liverpool Cancún Liverpool Playa del Carmen Liverpool Express Tulum Liverpool Express Cozumel

El resto de sucursales de Liverpool en México no abrirán sus puertas el jueves 1 de enero de 2026. Si quieres hacer una compra y no estás cerca de alguna de las tiendas mencionadas, se recomienda hacer el pedido online o en aplicación.

Tiendas de Liverpool regresarán a su horario normal el 2 de enero

Ahora que si quieres ir a la sucursal que está cerca de tu casa; pero esta no abrirá el 1 de enero de 2026, las tiendas de Liverpool regresarán a su horario normal el viernes 2 de enero.

A partir del segundo día de enero, todas las sucursales de Liverpool volverán a abrir en un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

El cierre y horarios especiales solo son por el día festivo del primero de enero, como sucede con la gran mayoría de servicios y establecimientos en el país durante esta fecha.

Otra cosa a mencionar es que no se ha señalado algún horario o venta especial para el 5 de enero por el Día de los Reyes Magos, estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.