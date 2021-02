El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este 23 de febrero desde Palacio Nacional con Alberto Fernández como invitado de honor

México. -El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este martes 23 de febrero desde Palacio Nacional con varios temas en la agenda nacional, entre los que destacan la asistencia del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la conferencia, y la detención de Emma Coronel en Estados Unidos (EU).

Alberto Fernández llegó ayer a México y esta mañana será el invitado de honor en la conferencia de AMLO. Se espera aue ambos líderes encabecen el encuentro antes de iniciar con una reunión de trabajo bilateral.

En tanto, en Estados Unidos fie detenida Emma Coronel , la esposa de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", por lo que AMLO podría ser cuestionado respecto a si su gobierno estaba al tanto de dicho proceso y si la ahora imputada ya recibe asistencia consular.

Mañanera: AMLO propone un acuerdo nacional para no intervenir en las elecciones

AMLO envió una carta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum; a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y al resto de los gobernadores del país, en donde propone un "Acuerdo Nacional por la Democracia", a fin de no intervenir en las elecciones intermedias de junio, donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y miles de cargos a nivel local y municipal.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de febrero, con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, como invitado de honor, AMLO dio a conocer la carta que envió a Sheinbaum, Pavlovich y los gobernadores con el objetivo de no intervenir en el proceso electoral en curso ni en las campañas. Expuso que la meta es que México se consagre como una "auténtica democracia", por lo que su llamado busca ser "respetuoso y horizontal".

AMLO dijo que la aceptación del Acuerdo Nacional por la Democracia, contempla, por su parte, una "absoluta rectitud y la defensa de la Soberanía nacional"; agregó que entre las acciones que deben implementar los firmantes se encuentran: no intervenir para apoyar a ningún candidato, no permitir que se utilice el presupuesto público para campañas, denunciar la entrega de recursos del crimen organizado para financiar campañas y no traficar con la pobreza de la gente.

AMLO recibe a Alberto Fernández, presidente de Argentina, en Palacio Nacional

AMLO recibió a Alberto Fernández, presidente de Argentina, en Palacio Nacional, en una ceremonia oficial minutos antes de pasar ambos al Salón de Tesorería para la conferencia mañanera de este 23 de febrero.

El presidente argentino llegó a Palacio Nacional alrededor de las 6:45 horas. En su primer intercambio con AMLO, Alberto Fernández, que portó un cubrebocas, soltó un "¿Cómo andás?" antes de ingresar al patio principal para los honores patrios.

En la ceremonia se escucharon los himnos nacionales de México y Argentina. A su conclusión, tanto AMLO como Fernández intercambiaron algunas palabras y enfilaron hacia la conferencia mañanera.

AMLO no uso cubrebocas en el acto de recepción.