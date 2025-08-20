Aunque actualmente existen una gran diversidad de productos para lavar la ropa, mucha gente sigue optando por métodos tradicionales como agregar bicarbonato de sodio para quitar manchas.

Si bien está a discusión si conviene o no usar bicarbonato de sodio para lavar ropa, este químico tiene algunas propiedades que pueden ayudar a la tarea.

El bicarbonato de sodio ayuda a quitar manchas de la ropa vieja

Si bien no es un detergente como tal y no se debe de depender solamente de él, el bicarbonato de sodio sí ayuda en algunos casos a quitar manchas de la ropa vieja.

El bicarbonato de sodio tiene un pH alto, lo que ayuda a “aflojar” suciedad y manchas sensibles, precisamente, a los cambios de pH.

Haciendo que sea más fácil de remover al momento de lavar la ropa.

Bicarbonato de sodio (Unsplash)

Si bien el químico actúa igual en telas nuevas o viejas, se recomienda principalmente usarlo en estas últimas.

Ya que es donde es más difícil retirar las manchas debido a lo desgastado de los materiales.

Además de que precisamente al ser telas y fibras viejas, responden mejor al bicarbonato de sodio que a los detergentes tradicionales.

Los cuales están pensados solo para ropa “no tan desgastada”.

Ropa (Unsplash)

Hay que tener cuidado con el bicarbonato de sodio y la ropa vieja

Aunque para muchos es ideal usar bicarbonato de sodio para lavar ropa vieja, hay que tener cuidado.

Por el mismo pH alto del bicarbonato de sodio, si se usa de manera regular o en gran cantidad puede dañar más la ropa.

Afectando las fibras y tintes, lo que a la larga se traduce en ropa más débil, que se puede romper de manera más fácil y decoloraciones no uniformes.

Lo ideal es usar bicarbonato de sodio de forma moderada previo a lavar la ropa.

Además de enjuagar bien y posteriormente poner las prendas en la lavadora con detergente tradicional para conservarlas mejor.