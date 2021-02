Critican en España a AMLO por no usar cubrebocas

En el noticiero llamaron a AMLO "populista" e "insolidario"

México.- Comunicadores de España criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) porque después de su regreso a las conferencias mañaneras por dar positivo a Covid-19, insiste en no ponerse el cubrebocas.

El conductor Jesús Cintora y compañeros del noticiero Las cosas claras, de RTVE, llamaron “populista” a AMLO y reprobaron su dicho de “prohibido prohibir” sobre la libertad de ponerse o no el cubrebocas por la pandemia de coronavirus.

“Qué tremendo, verdad. El presidente de un país con millones de habitantes, hombre, la libertad también consiste en que a veces la libertad termina en donde comienza la de los demás, a los demás hay que protegerlos. Es muy sencillo, que el populismo cubra esto y estupidez tampoco” Jesús Cintora

Cintora preguntó al doctor Alberto Infante qué opina de la decisión de AMLO, quien dijo que esto tiene una repercusión pública porque invita a comportamientos “insolidarios y peligrosos” y no deberían de permitir este tipo de comportamientos.

No uso cubrebocas porque ya no contagio: AMLO

Luego de su regreso a las actividades públicas al dar positivo de Covid-19, el pasado 8 de febrero en conferencia mañanera la prensa le preguntó si ahora sí usará el cubrebocas.

AMLO, sin cubrebocas, respondió:

"No, no, ahora, ya además, de acuerdo con lo que plantean los médicos, ya no contagio" ​AMLO

En conferencia incluso recordaron que la propia Secretaría de Salud federal ha recomendado el uso de este artículo para evitar contagios, entre ellos el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

AMLO siguió insistiendo: