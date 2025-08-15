La Policía Internacional (Interpol), emitió una tarjeta roja para la búsqueda de Zhi Dong Zhang , de nacionalidad china, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Zhi Dong Zhang se encontraba recluido en prisión domiciliaria en un domicilio de la colonia Lomas de Padierna en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX); sin embargo, el pasado 11 de julio se fugó.

Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) busca que se otorgue una orden de aprehensión en contra de quien sería

Interpol emite ficha roja por Zhi Dong Zhang; Estados Unidos lo busca por tráfico de drogas

Interpol busca a Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, “chino”, “Kun Li Hernández”, entre otros alias, quien es considerado un intermediario clave en la logística de entrega de insumos para el CJNG.

La ficha roja se emite ante la fuga de Zhi Dong Zhang, quien también estaría relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Cabe señalar que Zhi Dong Zhang también es requerido por el gobierno de los Estados Unidos por la distribución de más de mil kg de cocaína, así como:

mil 800 kg de fentanilo

600 kg de metanfetaminas

FGR busca orden de aprehensión contra Zhi Dong Zhang; critican orden de prisión domiciliaria

La FGR informó, por su parte, que ya inició con la solicitud a un juez de control una orden de aprehensión contra Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang” ante su nueva fuga.

El hombre, considerado intermediario clave para el abastecimiento de precursores químicos para drogas sintéticas para el CJNG, por el delito de resistencia de particulares en la hipótesis de “al que inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia”.

La fuga del pasado 11 de julio se dio en el marco de la orden de prisión domiciliaria que ordenó un juez, “sin ningún argumento”, reclamó la presidencia de México.

La FGR ha peleado una nueva orden de aprehensión contra Zhi Dong Zhang; sin embargo, el pasado 3 de agosto, un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente, se declaró incompetente para conocer dicha solicitud; el fallo ya fue impugnado.