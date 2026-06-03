La reforma judicial y de nulidad de elecciones por injerencia extranjera fueron publicadas este martes 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entrarán en vigor el 3 de junio.

Estas reformas fueron declaradas constitucionales luego de que la mayoría de los Congresos locales respaldaran los dictámenes, lo que llevó a su publicación en la versión vespertina del DOF de hoy.

Publican en el DOF reforma judicial y de nulidad por injerencia extranjera

La tarde de este martes 2 de junio se publicó el DOF la reforma constitucional en materia judicial, que pospone la fecha de las elecciones del Poder Judicial hasta el 2028 y mejora los procesos de selección.

Publican en el DOF reformas judicial y de nulidad por injerencia extranjera (Redes sociales)

La reforma judicial también amplía el periodo de encargo de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), quienes podrán participar en un nuevo proceso de selección para mantenerse en sus cargos.

Asimismo, se publicó en el DOF la reforma que suma la injerencia extranjera como una nueva causa de nulidad de las elecciones y que será aplicada en los próximos comisión aunque no hay ley secundaria.

Información señala que la iniciativa de nulidad por injerencia extranjera fortalecerá la soberanía nacional y evitará que gobiernos, organizaciones o actores extranjeros influyan en los procesos democráticos del país.

Con su publicación en el DOF, las nuevas normativas quedan formalmente incorporadas al marco jurídico mexicano y deberán aplicarse en los futuros procesos electorales y judiciales del país.