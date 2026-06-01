Tras el respaldo de la mayoría de los Congresos estatales, la Comisión Permanente avaló como constitucional la reforma para anular las elecciones si se comprueba que hubo intervención extranjera.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente informó que 24 Congresos locales aprobaron esta reforma y ya se espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

Comisión Permanente declara constitucional reforma para anular elecciones por intervención extranjera

Este lunes 1 de junio, la Comisión Permanente declaró constitucional la reforma al artículo 41, que incorpora como causa de nulidad de elecciones la intervención extranjera en el proceso.

Comisión Permanente declarará constitucionalidad de reformas; también recibirá nombramiento de Roberto Lazzeri (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

De acuerdo con la información, los Congresos locales que aprobaron la reforma son:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Ciudad de México

Desde ahora, la intervención extranjera podrá ser considerada una causal grave para invalidar una elección, siempre que existan pruebas suficientes que acrediten que dicha participación afectó el resultado electoral.

La reforma contempla tanto la injerencia política como el financiamiento ilícito proveniente del extranjero, campañas de desinformación coordinadas y cualquier acción destinada a alterar la equidad de la contienda.

Cabe mencionar que también fue declarada constitucional la reforma que mueve la fecha de las elecciones del Poder Judicial al 2028. Esta iniciativa fue apoyada por 25 Congresos locales.