Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de México de la coalición PAN, PRI y PRD, tuvo otro tropiezo por las encuestas rumbo a las elecciones 2024; “en Hidalgo remonté 35 puntos, aunque obviamente no gané”, dijo en su Conferencia de la Verdad desde Washington DC.

En un nuevo episodio de tropiezos, Xóchitl Gálvez inició una gira por Estados Unidos el 1 de febrero de 2024, en un intento por levantar los números en las encuestas rumbo a las elecciones 2024.

La candidata solicitó al gobierno de Estados Unidos vigilar el proceso de las elecciones 2024, pues aseguró recibir “ataques sistemáticos” del presidente durante las conferencias mañaneras.

Sin embargo, sus aspiraciones no han prosperado en Estados Unidos, pues distintos mexicanos residentes en el país norteamericano se manifestaron en contra de su candidatura presidencial.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Xóchitl Gálvez tiene otro tropiezo por encuestas: “En Hidalgo remonté 35 puntos, aunque obviamente no gané”

Xóchitl Gálvez tuvo otro tropiezo hoy 7 de febrero, pues en su conferencia desde Washington DC destacó una remontada de 35 puntos en las elecciones de 2010 por la gubernatura de Hidalgo, la cual aclaró que finalmente no ganó.

Esto fue lo que respondió Xóchitl Gálvez ante la pregunta de una reportera durante la Conferencia de la Verdad:

“Yo siempre he sido una mujer que viene de atrás. Nada en mi vida ha sido fácil. En Hidalgo logré remontar 35 puntos, obviamente no logré el triunfo pero remonté 35 puntos en 6 semanas. En la Miguel Hidalgo pude remontar 22 puntos en 6 semanas y ganar por 5 puntos. Todavía una semana antes las encuestas decían que iba a perder por 17 puntos”

Además, dijo que Claudia Sheinbaum “debe estar deprimida” en referencia a la encuesta de El Financiero, la cual aseguró que la “brecha entre Sheinbaum y Xóchitl bajó de 22 a 16 puntos”

“Claudia debe estar deprimida porque hace dos meses estaba a 30, entonces he remontado la mitad de puntos. Y hace tres meses me ponían a 50, entonces yo creo que esto todavía no empieza”

Xóchitl Gálvez