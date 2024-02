El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló del “wok de tok” de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, y sugirió al Instituto Nacional Electoral (INE) llevar a cabo un debate presidencial en inglés.

Durante su conferencia matutina de hoy miércoles 7 de febrero de 2024, AMLO se sumó a la tendencia sobre la expresión “yujab tu wok de tok” que usó Xóchitl Gálvez en un discurso en un evento del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson en Washington, D.C.

Dicha expresión dio pie a una interminable cantidad de memes y burlas hacia la candidata de oposición.

AMLO se burla del “wok de tok” de Xóchitl Gálvez; pide debate en inglés

Antes de culminar la Mañanera de este miércoles y en son de burla por el wok de tok, AMLO recordó el meme del “diablito” de Eugenio Derbez en el que le sugiere a Claudia Sheinbaum retar a Xóchitl Gálvez a que se realice un debate presidencial en inglés, lo que el presidente consideró como una buena propuesta.

“Hay un diablito en las redes que dice que el próximo debate se haga en inglés, que estaría bueno un debate en inglés”, dijo AMLO en tono de burla.

El mandatario continuó: “(...) ahora el diablillo está sugiriendo que como somos internacionalistas y es importante la globalidad. ¿O no? ¿No es lo que sostienen los tecnócratas? sugiere que un debate entre los candidatos y candidatas se haga en ingles”.

¿Por qué Xóchitl Gálvez dijo “yujab tu wok de tok”?

Este martes 6 de febrero, Xóchitl Gálvez ofreció un discurso en un evento en Wasgington D.C. y en una parte envió un mensaje en inglés al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero su pronunciación dejó que desear al decir “yujab tu wok de tok”.

La política oriunda de Tepatepec, Hidalgo, fue exhibida en redes sociales luego de que su mala pronunciación de la frase “you have to walk the talk”, que podría traducirse al español como “tiene que predicar con el ejemplo” o tienes que cumplir lo que prometes”.

Lo anterior, en alusión a que Joe Biden debe procurar la democracia, así como los derechos humanos y no sólo quedarse en el discurso.

Trascendental e histérico mensaje de Xóchitl Gálvez en Washington:

“Presidente Biden yujab to wok da tok”

Mas digno hubiera sido hablar en español.

De Peña ajena esta mujer que representa al PAN y al PRI y está al servicio de la oligarquía.pic.twitter.com/0e94PyIKU5 — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) February 6, 2024

