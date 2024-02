Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de México de la coalición entre PAN, PRI y PRD, aseguró que sí paga renta en la casa de Grupo Marhnos donde realiza su Conferencia Mañanera de la Verdad.

En el contexto de las elecciones 2024, el exalcalde de Miguel Hidalgo e integrante de Morena, Víctor Hugo Romo, acusó a la constructora Grupo Marhno de estar detrás de la agenda de Xóchitl Gálvez.

Víctor Hugo Romo señaló en su denuncia que, durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, Grupo Marhnos se benefició con los contratos para la construcción de “al menos siete hospitales generales”.

El exalcalde de Miguel Hidalgo dijo que esto podría considerarse como un conflicto de interés; “te entrego contratos o te hago el favor de pagar tu viaje a España y organizarte la agenda”, declaró.

Víctor Hugo Romo además aseguró que Grupo Marhnos presta la casa en la que Xóchitl Gálvez realiza la Conferencia de la Verdad:

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Xóchitl Gálvez se manifestó sobre el tema de Grupo Marnhos durante la Conferencia de la Verdad de hoy 15 de febrero, en la cual aclaró que sí paga renta en la casa en la que hace sus participaciones.

“Primero decir que hay una confusión de la persona y aquí Ildefonso ya lo aclaró: La persona que está sentada conmigo no es un empresario, no es el dueño de Grupo Marhnos, como se dijo que me había pagado y organizado la gira de España. La gira yo la pagué de mi bolsa y la persona que está sentada conmigo se llama Javier Fernández-Lasquetty; no tiene nada que ver con la persona que señalan estos personajes de Morena y esta casa la rentó el Partido Acción Nacional; hay un contrato”

Xóchitl Gálvez