Denise Maerker consideró que el “pueblo visibilizado” es uno de los factores importantes para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenga apoyo incondicional y Claudia Sheinbaum lo mantenga rumbo a las elecciones 2024.

Denise Maerker planteó en la mesa de Tercer Grado del 15 de mayo, en NMas, que más allá de los programas sociales y el incremento al salario mínimo, el pueblo se ha sentido visibilizado a pesar de la gestión de Morena en temas como salud y seguridad.

Es decir, que el tema de salud, seguridad, el manejo de la pandemia de covid-19 habrían sido suficientes para perder apoyo, pero debido a la nueva dinámica entre autoridades y poblaciones, en especial aquellas que se sentían marginadas, el respaldo se mantiene prácticamente intacto.

“Yo creo que hay una parte donde la oposición no ve, algo que le ha permitido a Andrés Manuel y a Claudia sortear tantas crisis y es que aquí hay una identificación, pero una identificación que no solo va por los programas sociales... además se siente vista e identificada con ese presidente y eso me parece que nunca ha estado en la conversación... dinero en la bolsa, salario mínimo aumentado al 110 por ciento y una narrativa que te hace sentir parte”

Denise Maerker. Periodista