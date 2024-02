Carlos Urzúa Macías, conocido por ser ex secretario de Hacienda en el gobierno de AMLO, murió a los 68 años de edad.

Así se dio a conocer por reportes oficiales que declaran que la partida del ex funcionario ocurrió este lunes 19 de febrero .

De acuerdo con las primeras versiones, Carlos Urzúa Macías fue encontrado muerto en su departamento localizado en la alcaldía Madgalena Contreras de la CDMX.

No obstante, no se han precisado muchos detalles sobre cómo murió el ex secretario de Hacienda de AMLO a los 68 años de edad, aunque presumen que se habría caído de las escaleras.

Carlos Urzúa Macías formó parte del equipo gubernamental de AMLO fungiendo como secretario de Hacienda y Crédito Público durante un periodo de 220 días, pues renunció el mes de julio de 2019.

Años más tarde mostró su simpatía por la oposición y a finales de 2023 Carlos Urzúa Macías se sumó al equipo de Xóchitl Gálvez en su contienda por la presidencia de México.

Así pues, al llegar a su domicilio los cuerpos de seguridad y de atención médica, solo pudieron constatar que el ex secretario de Hacienda de AMLO ya no contaba con signos vitales.

Carlos Urzúa se había incorporado al equipo de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024 (@XochitlGalvez)

