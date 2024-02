Xóchitl Gálvez realiza su propia Mañanera de la Verdad durante el periodo de intercampaña; sin embargo, hoy lunes 19 de febrero no se presentará.

De acuerdo con la candidata a la presidencia en las elecciones 2024, sus conferencias serán para contrarrestar “las mentiras y calumnias” que se dicen desde la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Este lunes Xóchitl Gálvez no presentará su conferencia de la Verdad; cabe señalar que no hay días específicos para la realización de este ejercicio y es su equipo quien anuncia los días en que se llevará a cabo.

¿Por qué no hay Mañanera de la Verdad de Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez resaltó que la Mañanera de la Verdad que ofrece a las 10:00 horas se realizará únicamente durante el periodo de intercampaña de las elecciones 2024.

Esto quiere decir que la conferencia de la Verdad se presentará durante el mes de febrero y, a partir del 1 de marzo, cuando arranque la campaña rumbo a las elecciones 2024, dejará de presentar el ejercicio.

Si bien no se anunció un motivo específico para que no se presente este ejercicio, este lunes 19 de febrero no se realizará la Mañanera de la Verdad de Xóchitl Gálvez.

La fecha de la siguiente conferencia no ha sido compartida por el equipo de la aspirante de Fuerza y Corazón por México.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMx y SDPnoticias del 24 de enero, Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, va 30 puntos por debajo de la aspirante mejor posicionada, Claudia Sheinbaum.

Y es que, para la pregunta “si hoy fueran las elecciones a presidente de México” ¿por quién votaría?, los resultados son:

Claudia Sheinbaum (Morena, PT, PVEM): 59%

Xóchitl Gálvez (PAN, PRI, PRD): 22.1%

Jorge Álvarez Máynez: 3.8%

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.