Hoy 22 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el diario The New York Times lo contactó por una investigación en curso sobre presuntos vínculos con el narcotráfico; minutos más tarde, el medio estadounidense aseguró que no hay evidencia que sostengan las acusaciones contra el mandatario.

Tan sólo unos minutos después de haber recibido las respuestas desde La Mañanera de la propia voz de AMLO, The New York Times publicó un adelanto de su reportaje sobre los supuestos nexos del presidente de México con organizaciones del crimen organizado.

En el reportaje, el Times no sólo revela que gran parte de la información recopilada provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar, sino que concluye que no hay evidencia de los vínculos de López Obrador con el narcotráfico.

No hay conexión directa entre AMLO y el narcotráfico, concluye reportaje de The New York Times

En el adelanto de su reportaje, el diario estadounidense The New York Times aclara que si bien los esfuerzos de los funcionarios de Estados Unidos identificaron posibles vínculos entre los cárteles y personas cercanas a AMLO, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales.

También apuntó que los investigadores obtuvieron la información de los posibles nexos de gente cercana a López Obrador con organizaciones criminales mientras indagaban sobre las actividades de los cárteles mexicanos.

Además, el texto refiere que el medio no estaba seguro sobre si los dichos de los informantes fueron confirmados de forma independiente.

Entre las acusaciones contra López Obrador mencionadas en el reportaje están:

que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018

después de la elección presidencial de 2018, un fundador del cártel de Los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión

que los cárteles de narcotráfico de México tienen en su posesión videos de los hijos de AMLO recibiendo dinero del crimen organizado

al menos uno de los pagos del Cártel de Sinaloa se realizó al mismo tiempo que López Obrador viajó a Sinaloa en 2020 cuando conoció a la madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán

¿Qué dijo AMLO sobre el reportaje de The New York Times?

Tras revelar que The New York Times lo contactó para responder unas preguntas relacionadas con un reportaje sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico, AMLO respondió en vivo las preguntas enviadas por el diario estadounidense.

El presidente López Obrador anticipó: “Todo esto es falso, completamente falso”.

Al leer los primeros cuestionamientos, negó tener conocimiento sobre la investigación realizada por The New York Times.

Dijo que es falso que uno de las personas cercanas a él se haya reunido con Ismael ‘El Mayo’ Zambada previo a elecciones presidenciales de 2018.

El presidente fue acusado de que tras la elección de 2018, uno de los fundadores de Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de sus aliados con la esperanza de salir de la cárcel, a lo que el tabasqueño respondió:

“Es otra calumnia, es mucho mejor el Reforma” AMLO

Según el Times, los hijos de AMLO fueron captados en video recibiendo dinero procedente del crimen organizado, por lo que López Obrador pidió que se publiquen tales videos.

“¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo esta en franca decadencia, es un pasquín inmundo el New York Times” AMLO

En su conferencia mañanera, AMLO también negó haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa en el viaje a Badiraguato donde fue captado saludando a la mamá de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en marzo de 2020.

“O sea, ¿fui a buscar el dinero o fuimos, porque mientras yo me entrevistaba con la señora, este, el que fue conmigo recibió el moche?” AMLO

También descartó que esta investigación vaya a afectar en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Son unos calumniadores profesionales de fama mundial”, remató AMLO sobre The New York Times.