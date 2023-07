Xóchitl Gálvez aseguró que no es necesario renunciar a su cargo en la Cámara de Senadores durante el proceso interno de Va por México, pese a la denuncia de Morena, que considera que se vulnera la equidad.

La aspirante a la coordinación del Frente Nacional por México aseguró que ya tiene las 150 mil firmas necesarias para pasar a la segunda parte del proceso de selección de la oposición.

De acuerdo con los lineamientos, sólo 3 de los 13 aspirantes podrán continuar con el proceso rumbo a las elecciones 2024.

Xóchitl Gálvez no considera necesario renunciar a la Cámara de Senadores

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, no es necesario que renuncie a su cargo dentro de la Cámara de Senadores durante su participación en el proceso interno de Va por México.

Esto a pesar de que Morena ha reclamado que, tal como hicieron sus corcholatas, los aspirantes de la oposición deben de separarse de sus cargos.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez precisó que ella no pertenece a la Comisión Permanente, por lo que su recorrido no interfiere con su labor legislativa.

“Si es necesario la pediría. No estoy en la Comisión Permanente, no hay ningún senador en el Senado más que los de la Comisión Permanente que van un solo día..yo, si así lo requiriera lo haría” Xóchitl Gálvez

Por otra parte, consideró que otros aspirantes al Frente Nacional por México, como Santiago Creel, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y miembro de la Comisión Permanente, tampoco deberían de separarse de su cargo.

“Santiago sí se presenta a su trabajo legislativo…Cuando eres legislador no es necesario a que si tienes una función operativa, en el trabajo legislativo es suficiente con que cumplas con tus actividades legislativas es suficiente desde mi punto de vista” Xóchitl Gálvez

Según lo explicado por la senadora en entrevista para Así las cosas, mientras se cumplan las funciones legislativas y sus recorridos no las afecten, no hay motivos para que deban separarse de sus cargos.

Aspirantes de la oposición deberían pedir licencia; “me sorprende la ignorancia de Xóchitl” asegura Hamlet Almaguer

A pesar de las afirmaciones de Xóchitl Gálvez, el diputado Hamlet Almaguer recordó en entrevista para Juan Becerra Acosta que es importante que los aspirantes a cargos para el 2024 se separen de sus cargos.

Asimismo, se dijo sorprendido de “la ignorancia” de Xóchitl Gálvez por asegurar que, al no ser parte de la Comisión Permanente, no hay razones para solicitar licencia, pues pese a que no debe presentarse, sigue siendo parte del Poder Legislativo.

“Me sorprende la ignorancia de Xóchitl Gálvez porque la Comisión Permanente funciona en los recesos del congreso pero eso no significa que todo los demás no formen parte del Poder Legislativo…si no no percibirán un salario, una dieta ni tendrían derecho a gastos” Hamlet Almaguer

Asimismo, recordó que Morena tomó la decisión de obligar a las corcholatas a renunciar y pedir licencias en sus puestos dentro de la función pública para perseguir sus aspiraciones.

Asimismo, recordó que en el Poder Legislativo son factibles las licencias, por lo que aspirantes como Xóchitl Gálvez y Santiago Creel deberían solicitarla.