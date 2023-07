Tras los múltiples señalamientos en su contra, la senadora Xóchitl Gálvez pidió inscribir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la lista de violentarores de mujeres.

Durante su visita en Oaxaca, Xóchitl Gálvez ―aspirante a la candidatura presidencial de Va por México― pidió que AMLO sea inscrito en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La senadora panista advirtió que lo que AMLO hace contra ella es violencia , por lo que se irá a tribunales para que sea registrado como un violentador de mujeres.

“Porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de los hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, reclamó Xóchitl Gálvez.

Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó sancionar a AMLO ante la denuncia de Xóchitl Gálvez por sus señalamientos que acusó de ser violencia política contra las mujeres en razón de género.

Tal como lo indica el método de elección interna de Va por México, Xóchitl Gálvez ya se registró en la contienda interna de la oposición.

El 4 de julio, la legisladora se sumó oficialmente a la lista personajes que se mantienen en la disputa por la candidatura presidencial de Va por México.

Lo anterior, mediante un método de elección muy parecido al del partido oficial, pues también habrá encuestas y recorridos por el país.

Xóchitl Gálvez explica por qué AMLO sí cometió violencia política en razón de género en su contra

Xóchitl Gálvez consideró que AMLO sí incurrió en violencia política en razón de género en su contra con sus distintos pronunciamientos realizados durante sus conferencias de prensa matutinas, pese a la resolución del INE.

Explicó que López Obrador ejerció ese tipo de violencia en su contra, pues desde su posición quiere impedir con todo el “poder del Estado” que llegue a un espacio de poder por ser mujer.

La panista aseguró que no hay ningún hombre detrás de sus aspiraciones presidenciales y destacó que “yo sí tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar, porque estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi talento”.

Gálvez Ruiz criticó que López Obrador esté efectuando acciones que en algún momento criticó, pero lo hace en un grado mayor. Al respecto, enfatizó el hecho de que se haya metido a revisar las cuentas fiscales de su empresa y violar una serie de leyes con tal de intentar encontrar algo que le permita usarlo en su contra.

“Haberse atrevido a meterse a mis cuentas fiscales de la empresa, que es secreto fiscal, que es secreto bancario, violando la ley, porque no me encontraron en mis cuentas personales un peso mal habido. Lo que se va a topar es que soy una empresaria hace 31 años”, sostuvo Xóchitl Gálvez.

Tracking diario de hoy: ¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

En el tracking diario de sábado 22 de julio, Xóchitl Gálvez está en primera posición entre los aspirantes en el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones 2024.

Estos son los porcentajes de tres de los aspirantes de Va por México en encuesta realizada por SDPnoticias y MetricsMX: