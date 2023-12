La pre candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, considera absurdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no sepa cuánto costó construir el Tren Maya.

La candidata del Frente Amplio por México para las elecciones 2024 (a celebrarse el domingo 2 de junio), Xóchitl Gálvez, realizó el comentario tras la inauguración del Tren Maya.

Xóchitl Gálvez comenzó su pre campaña mencionando aspectos de la Cuarta Transformación que se deben cambiar, a su vez, fue duramente criticada por su equipo de trabajo, en el que participan sus dos hijos.

“¿Cómo es posible que AMLO no sepa el costó del Tren Maya?”: Xóchitl Gálvez

Mediante un mensaje compartido en redes sociales, Xóchitl Gálvez arremetió contra “la obra insignia” y el hecho de que AMLO no sepa cuánto costó la construcción del Tren Maya.

Xóchitl Gálvez declaró que la incapacidad también es corrupción, ya que AMLO estimó un gasto de 120 mil millones de pesos, pero costando 4 veces más, “una mentira carísima”, fue como definió el hecho.

“¿Cómo es posible que el Presidente de la República no tenga claro cuánto dinero costó la construcción del Tren Maya? La improvisación, el capricho y los datos falsos no pueden ser la base para diseñar los proyectos de infraestructura”. Xóchitl Gálvez, pre candidata presidencial del PRI, PAN, PRD

Sin embargo, Xóchitl Gálvez se dijo a favor del Tren Maya, pero también de que México tenga un gobierno “que deje de mentir , que cuide el dinero público y el medio ambiente”.

Ya que el costo no fue lo único del Tren Maya que AMLO prometió y no cumplió, según Xóchitl Gálvez, recordando la promesa de que no se iba a tirar ni un solo árbol .

Xóchitl Gálvez argumentó que se tiraron casi 10 millones de árboles y que AMLO no escuchó a los ecologistas expertos, quienes le pidieron evaluar el daño ecológico que el Tren Maya causaría.

“Tampoco escuchó a ingenieros e ingenieras para desarrollar un proyecto ejecutivo y evitar la destrucción innecesaria de la selva”, ni a arqueólogos o pueblos indígenas, destacó Xóchitl Gálvez.

Estoy a favor del #TrenMaya, pero en contra de la mentira, la soberbia, la incapacidad y la corrupción. pic.twitter.com/U6TYEa9SdA — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 17, 2023

Xóchitl Gálvez estuvo en Veracruz apoyando a Pepe Yunes, como candidato de oposición para la gubernatura

Este 16 de diciembre, Xóchitl Gálvez estuvo en Perote, Veracruz, con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno y Pepe Yunes.

Xóchitl Gálvez mostró su apoyo hacia José Francisco Yunes, declarando que “será el próximo gobernador de Veracruz” ante militantes y simpatizantes del PRI.

En redes sociales, comentó que Xóchitl Gálvez es el camino correcto para los veracruzanos, ya que “es un hombre trabajador, comprometido con su gente”.

Y, según Xóchitl Gálvez, “capaz de revertir el abandono” en el que se encontraría Veracruz, por lo que cuenta con su apoyo.

Estoy convencida que @Pepe_Yunes es el camino correcto para los veracruzanos.



Es un hombre trabajador, comprometido con su gente y, sobre todo, capaz de revertir el abandono en el que tienen al estado.



¡Cuentas con todo mi apoyo! 🫶🏼#FuerteComoTú



Precandidata única a la… pic.twitter.com/zhuS2qj9S7 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 17, 2023

Encuesta MetricsMX: Así va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024

En la encuesta MetricsMX del 8 de diciembre de 2023 (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con casi 40 puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez.

Esta es la intención al voto de las dos pre candidatas, la primera sin Samuel García; más el porcentaje de un candidato de Movimiento Ciudadano, todavía no definido.