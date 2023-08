Xóchitl Gálvez visitó este martes primero de agosto la ciudad de León, Guanajuato para reunirse con una serie de empresarios y políticos panistas durante su gira promocional.

La candidata a representante del Frente Amplio Va por México tocó temas de seguridad en el estado y la posición del gobierno Federal ante el tema.

La candidata a representante para las elecciones 2024 de la alianza PRI-PAN-PRD, hizo hincapié en la política del gobierno federal ante la delincuencia “Es claro que la política de abrazos y no balazos es un fracaso”, ya que, en sus palabras “tiene ensangrentado a Guanajuato”.

La senadora dijo: “Aquí se requieren ovarios para combatir al crimen organizado y yo tengo los suficientes ovarios para darles a los delincuentes la aplicación de la ley, ya basta, tenemos que hacer cada quien lo que nos toca”.

La senadora panista visitó la entidad de Guanajuato como parte de sus recorridos, los cuales, ya se encuentran regulados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Xóchitl Gálvez (Graciela López Herrera / Graciela López Herrera)

Xóchitl Gálvez mencionó el rol que corresponde dentro de la problemática del gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de los alcaldes municipales.

Además del papel de la Guardia Nacional y el del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. “Le toca al gobernador y al Congreso evaluar la eficiencia, porque a veces no hay corrupción, pero si no hay eficacia, no hay eficiencia, hay impunidad”, comentó.

Trajo a colación la estrategia de Felipe Calderón contra el crimen organizado, describiéndola como “precipitada”, agregó que la finalidad en temas de seguridad es hacer frente a los retos apoyándose de la tecnología.

La reunión se llevó a cabo por la mañana en un centro de eventos sociales al norte de la Ciudad de León al que acudieron alrededor de 700 a 800 personas, entre empresarios y políticos de su partido.

La candidata del Frente Amplio Va por México compartió una conversación que tuvo una noche anterior cuando se disponía a salir de Ciudad de México a su cita matutina donde le cuestionaron su decisión de ir al estado de Guanajuato y de pasar por Celaya.

Fue cerca de las 11 de la noche donde se encontró en la ciudad cajetera, a lo que respondió “pues no tengo de otra, porque tengo que estar a las 8:30 de la mañana”.

Aseguró que “se la juega y ustedes se la juegan”, luego de mencionar que hay personas que no cuentan con la misma fortuna.

Es por ello que hizo hincapié en sus estrategias de seguridad, pues aseguró tiene los ovarios para combatir al crimen .

Xóchitl Gálvez (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en sus aspiraciones por ser la candidata presidencial del Frente Amplio Va por México en las próximas elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez es una de las contendientes que aspiran a ser candidata o candidato presidencial en las próximas elecciones 2024.

Por ello, se encuentra en el tracking diario de Metrics Mx y SDPnoticias de hoy, martes 1 de agosto, en donde se analizan las intenciones de voto de la ciudadanía.

Hasta el momento Xóchitl Gálvez se posiciona en primer lugar de las preferencias.