Xóchitl Gálvez acusó este jueves 4 de enero al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de estar coludido con el crimen organizado ; manifestó que “con abrazos y no balazos están felices”.

Fue durante una reunión con simpatizantes en el municipio Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, en donde la precandidata única a la presidencia por el movimiento Fuerza y Corazón por México instó al mandatario nacional a que deje de culpar a los gobernadores de la violencia.

En un reciente capítulo más de dimes y diretes entre ambos, Xóchitl Gálvez pidió a AMLO que realice su trabajo con seriedad y no se ría de la gente, algo a lo que el titular del Ejecutivo respondió con ironía.

Xóchtil Gálvez, precandidata presidencial de PAN, PRI y PRD. (Cuartoscuro / Yerania Rolón Rolón)

Durante un evento realizado en el municipio Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, Xóchitl Gálvez acusó a AMLO de estar coludido con integrantes del crimen organizado.

Esto, pues la ex senadora de la república se quejó de la llamada estrategia de seguridad ‘abrazos y no balazos’, tras asegurar que con esto los criminales “están felices”.

En este sentido, Xóchitl Gálvez pidió, también a AMLO, que deje de culpar a los gobernadores de los estados donde no gobierna Morena, pues recalcó que el combate al crimen organizado corresponde al gobierno federal .

Mencionó que el combate a estas organizaciones criminales fue uno de los argumentos que utilizó el mandatario nacional para formar a la Guardia Nacional, por lo que no es correcto que culpe a las autoridades estatales.

De forma particular Xóchitl Gálvez recordó la tragedia donde murieron 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, durante un ataque de hombres armados, para señalar que AMLO no debe echar la culpa al gobernador del estado, sino hacerse responsable de ello .

Recriminó que a los responsables de este tipo de situaciones “no les pada nada”, pues aseguró que la estrategia abrazos y no balazos sería una forma de estar ligado a estas organizaciones.

“Cerramos el año (2023) fatal... el asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Que (AMLO) no le eche la culpa al gobernador de Guanajuato. El Presidente es el responsable de la seguridad, de luchar contra el crimen organizado, para eso tiene la Guardia Nacional, para eso le dimos la Ley de la Guardia Nacional. Que no le eche la culpa a los gobernadores, es responsabilidad del gobierno federal enfrentar a la delincuencia... en lugar de enfrentarlos se ha coludido con ellos, se ha coludido porque con ‘abrazos y no balazos’, están felices, no les pasa absolutamente nada”. Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez pide a AMLO “no reírse de la gente”; el presidente respondió a este señalamiento

Xóchitl Gálvez pidió a AMLO, como deseo de navidad, “no reírse de la gente”, pues calificó como una burla este tipo de actitudes por parte del titular del Ejecutivo.

No obstante, el mandatario respondió a esta situación de forma irónica durante su mañanera del 2 de enero, pues aseguró que no era una momia para no gesticular: “Pues qué quieren ¿que yo esté petrificado, que calle como momia?”.

A ello, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, instó al mandatario a “tomar su responsabilidad con seriedad”.

Mañanera de AMLO en vivo hoy 4 de enero de 2024 (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las próximas elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez fue nombrada como la precandidata única a la presidencia por parte del movimiento de coalición Fuerza y Corazón por México para las próximas elecciones 2024.

Por tal motivo, la ganadora del proceso interno que realizó el PRÍ, PAN y PRD, forma parte de la encuesta Metrics MX, en donde se ubica en segunda posición de las preferencias de la ciudadanía .

Los resultados obtenidos de la encuesta de diciembre 2023 son:

Con el 57.5% de los votos, en primer lugar, Claudia Sheinbaum

Con el 17.9% de los votos, Xóchitl Gálvez en segundo puesto

Con el 8.0% de los votos, cualquier otro candidato de Movimiento Ciudadano