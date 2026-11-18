A más de un año de viralizarse en redes por lanzar insultos racistas contra un policía de la Ciudad de México (CDMX), Ximena Pichel volvió a protagonizar un incidente similar.

Lo anterior debido a que se difundieron dos videos de los que se afirma, muestran los momentos en los que la mujer apodada “Lady Racista” insultó a vecinos en un fraccionamiento de Querétaro.

Cabe destacar que en julio de 2026 se reveló que Ximena Pichel cumplió con las medidas que se le impusieron por la agresión verbal que lanzó contra el policía.

Exhiben a Ximena Pichel, “Lady Racista” discutiendo en Querétaro

En julio de 2025 un video que se difundió en redes sociales desató una intensa polémica en torno al comportamiento que ciudadanos extranjeros tienen en territorio mexicano.

Así ocurrió debido a que dicha grabación exhibió los momentos en los que una mujer de origen argentino llamada Ximena Pichel profirió insultos racistas contra un policía.

El incidente ocurrido hace más de un año, pero el nombre de Ximena Pichel, alias “Lady Racista” resurge debido a que ahora fue captada insultando a vecinos en un fraccionaimiento de Querétaro.

De acuerdo con los testimonios, el nuevo incidente tuvo lugar en el fraccionamiento Zákia, donde Ximena Pichel fue confrontada por dejar a su perro sin correa persiguiendo a los patos de un lago.

🚨 #Querétaro | ¡Otra vez! Ximena Pichel, conocida como #LadyRacista, reaparece en video insultando a vecinos de un fraccionamiento en Querétaro. La mujer de origen argentino volvió a generar polémica, luego de hacerse viral por discriminar e insultar a un policía de la Ciudad de México. Esta vez, el incidente habría ocurrido durante un altercado con residentes de un fraccionamiento queretano. — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 17, 2026

Ante ello, la mujer habría reaccionado de forma violenta, pues encaró a los vecinos que le reclamaron con insultos que afirman, repitieron el patrón racista de un año atrás.

En los videos que se han difundido sobre lo ocurrido, se puede observar a “Lady Racista” corriendo y encarando a varias personas e incluso se logran escuchar sus gritos a la distancia.

Ximena Pichel libró proceso por insultar a policía de CDMX

El 20 de mayo de 2026, Ximena Pichel compareció ante un juez de control en la CDMX, luego de que la Fiscalía capitalina la acusó por incumplir con lass terapias ordenadas en julio de 2025.

Por ello, la fiscalía pidió revocar la suspensión condicional e incluso girar orden de aprehensión al argumentar que no asistió a las sesiones obligatorias del Copred ni a las terapias psicológicas.

El juez de control le dio una segunda oportunidad y amplió dos meses el plazo para concluir el servicio comunitario y el programa social, tras lo cual Ximena Pichel ofreció una disculpa pública.

El 29 de julio de 2026, la defensa informó que cumplió íntegramente la suspensión condicional, incluido el pago de alrededor de 98 mil pesos por reparación del daño.