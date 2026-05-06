La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje bajo el lema de “¡Viva la soberanía!” y “¡Viva la independencia!" en el marco del 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla.

“La honestidad, el amor por el pueblo y por la patria nos hacen invencibles. ¡Viva la independencia! ¡Viva la soberanía! Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta destacó que quienes recurren al apoyo extranjero por carecer del respaldo popular están destinados a la derrota.

El general Ignacio Zaragoza, héroe de la patria, confió a sus soldados y al pueblo que lo acompañó el 5 de mayo de 1862: “Los invasores son los mejores soldados del mundo, pero ustedes, los mejores hijos de la patria”. Ese día lograron derrotar al mejor ejército del mundo. La… pic.twitter.com/jklJJWQMDb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

Claudia Sheinbaum critica a quienes buscan apoyo extranjero en el marco del 5 de mayo

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum sostuvo que cuando hay momentos difíciles en la vida de los pueblos, hay que recurrir a la historia y a las enseñanzas de Benito Juárez .

En ese sentido, destacó que no se debe olvidar el papel de los conservadores del siglo XIX en México, cuyos herederos, dijo, aún buscan la intervención extranjera en el país.

“A quienes hoy se vanaglorian y defienden la injerencia. A ellos les decimos con verdad y justicia; quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular, están destinados a la derrota”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum resaltó que quienes buscan el apoyo externo ven la Conquista como salvación o buscan reivindicar las atrocidades de Hernán Cortés, están destinados a la derrota.

Este último comentario sería en respuesta a la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a la Ciudad de México (CDMX), desde donde defendió la figura de Hernán Cortés al señalar que forma parte del origen histórico.

Claudia Sheinbaum (Especial)

Claudia Sheinbaum respondió a Isabel Díaz Ayuso

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México desató una fuerte polémica política luego de que defendiera una visión positiva de Hernán Cortés y la conquista, al enmarcarla como parte del mestizaje y la herencia cultural.

“Hay quienes viven del odio al pasado y de reabrir heridas constantemente, pero lo que une a España y México es una historia compartida que no se puede entender desde el resentimiento”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid

La polémica también escaló por la participación de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de oposición de Cuauhtémoc, quien estuvo vinculada al acto donde Díaz Ayuso rindió homenaje a Hernán Cortés.