Mediante redes sociales, la embajada de China celebró este 5 de mayo con el respaldo a la soberanía de México, así como evitar la injerencia extranjera.

Dicha mención de parte del gobierno de China compartió a su vez el mensaje del Gobierno de México sobre la Batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862.

Hace 164 años, Ignacio Zaragoza defendió México del ejército mejor preparado del mundo, que buscaba cobrar una deuda con intenciones expansionistas.

El respaldo de China se da en medio de la disputa con Estados Unidos referente a las acusaciones contra funcionarios mexicanos, lo cual ha sido señalado como injerencia.

China respalda la autonomía y soberanía de México en celebración del 5 de mayo

Mediante un mensaje en redes sociales en conmemoración por el 5 de mayo, la embajada de China en México resaltó su respaldo firme a la soberanía de México.

Brevemente, China señaló su respaldo a que México defienda tanto su independencia como autonomía, en oposición a la injerencia extranjera como se pretendía hace 164 años.

China respalda soberanía de México en conmemoración del 5 de mayo (Captura de pantalla)

Asimismo, China hizo dichas declaraciones posterior al evento en conmemoración a la Batalla de Puebla, en la que el Gobierno de México dio un mensaje para cualquier gobierno extranjero.

La presidenta de México destacó en el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla que la historia no se equivoca y el pueblo mexicano siempre defenderá la soberanía nacional.

Sin embargo, el mensaje de China se ha repetido en diferentes ocasiones ante los ataques de Estados Unidos, que datan de antes de que Donald Trump llegara a la presidencia.

Estados Unidos también recordó el 5 de mayo a quienes “aman a los inmigrantes ilegales”

La celebración del 5 de mayo de parte de la embajada de China contrasta a su vez con la imagen compartida por Estados Unidos, principal socio comercial de México.

La Casa Blanca compartió una imagen generada con IA de quienes serían los demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, junto a las palabras “Feliz 5 de mayo a todos los que celebran”.

Los demócratas están usando lo que Estados Unidos considera sombreros “tradicionales mexicanos” mientras beben en la frontera con México.

Esto mientras en la mesa se observa un letrero con la frase “Yo amo a los inmigrantes ilegales”, en el tenor del discurso republicano contra la migración.