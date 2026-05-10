La oposición en Madrid, España, se disculpó con México y con la presidenta Claudia Sheinbaum por la “bochornosa” gira de Isabel Díaz Ayuso en el país.

“…lo hago para disculparme en nombre de los millones de ciudadanos y ciudadanas madrileñas que vemos con bochorno el ridículo perpetrado por la presidenta de mi Comunidad en su reciente viaje a México” Manuela Bergerot. Vocera partido Más Madrid

Manuela Bergerot, portavoz del partido Más Madrid, dijo que Isabel Díaz Ayuso simuló una gira internacional para disfrutar un viaje pagado con dinero público

Además, lamentó que el viaje haya estado plagado de “provocaciones gratuitas, insultos y bulos”.

Viaje de Isabel Díaz Ayuso costó 6 mdp a Madrid

Aunque en la carta solo se menciona que el viaje a México tuvo una agenda personal de política y negocios y no fue una gira internacional, el costo del mismo fue de 310 mil euros, equivalente a más de seis millones de pesos , de acuerdo con lo revelado por otros políticos españoles.

Manuela Bergerot dijo que hay otros viajes, como el reciente a México, en los que Ayuso ha simulado reconocimiento.

Oposición en Madrid resalta soberanía e igualdad con México

Desde la oposición de Más Madrid señalan que México es un país soberano y que merece respeto, en un marco de relación bilateral de igualdad, respeto mutuo y colaboración institucional.

En Más Madrid coinciden que Isabel Díaz Ayuso va en contra de ello y que su objetivo fue boicotear los intentos para mejorar la relación bilateral entre España y México.

Además, aclararon que la sociedad española tiene afecto y admiración por México por acoger a los demócratas españoles.

El partido agregó que a diferencia de Isabel Díaz Ayuso, la sociedad española tiene muy superada la visión imperial, rancia y antidemocrática.