El periódico El País negó que el viaje de Isabel Díaz Ayuso haya sido boicoteado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, así lo expresó al publicar su editorial titulada “El viaje fallido de Ayuso”.

“El gobierno mexicano permitió a Ayuso habar, reunirse y desplazarse con absoluta libertad. La presidenta madrileña mantuvo encuentros y expresó sus posiciones sin restricciones, presentarlas como una persecución resulta grotesco, y victimista, además de carecer de fundamento” Editorial de El País

Así lo dijo luego de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que cancelaba el resto de su viaje y que se trataba de un boicot por parte del Gobierno de México.

El País: Gobierno de Sheinbaum permitió a Ayuso desplazarse con libertad

El País rechazó que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum se haya hecho un boicot a la visita de Ayuso, ya que dijo se le permitió hablar, reunirse y desplazarse con absoluta libertad.

Por ello, dijo que es una posición grotesca y victimista asegurar que hubo restricciones y persecución.

El País: Visita de Ayuso pretendía descarrilar acercamiento entre España y México

En su editorial, El País señala que el objetivo de Ayuso era intentar descarrilar el acercamiento que están recobrando España y México.

Escribió: “afán de protagonismo cuyo único resultado tangible es haber tratado de entorpecer le acercamiento entre España y México ”.

Ante ello, dijo que la relación entre México y España merece más seriedad y menos teatralidad pues “nadie en México necesitaba que una dirigente autonómica española viniesese a explicarle cinco siglos de historia”.

Agregó que la visita de Ayuso fue más ruido que contenido pues en el país se ha discutido la conquista durante generaciones y con posiciones diversas, por lo cual desde aquí se reconoce el discurso paternalista y simplificada.

El periódico español mencionó que en México las consignas de Ayuso sobre la conquista, Hernán Cortés y un país capturado por la izquierda solo resuenan entre determinados sectores de la derecha.