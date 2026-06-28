David “N”, presunto integrante del grupo criminal “Los Demonios”, fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de delincuencia organizada.

La resolución del juez tuvo lugar, luego de que David “N” fuera detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de la Policía Internacional (Interpol), cuando intentaba cruzar el puente fronterizo de Nogales, Sonora.

Juez dictamina vinculación a proceso y determina prisión preventiva para David “N”, integrante de “Los Demonios”

la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez federal dictaminó la vinculación a proceso de David “N”, luego de acreditar las pruebas necesarias por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con las autoridades, se acreditó la modalidad de delitos contra la salud, pues David “N” es señalado de traficar drogas hacia Estados Unidos con la finalidad de intercambiarlas por armas que serían introducidas posteriormente a México.

Ante esta situación, el juez determinó también la medida cautelar de prisión preventiva en contra de ‘David “N”, por lo que permanecerá detenido en tanto se desarrolla la invetigación.

Por tal motivo, en la audiencia se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con ello será hasta el mes de septiembre de 2026 cuando David “N” vuelva a presentarse ante un juez y durante dicha audiencia se determine el proceso legal a seguir en contra del líder ciminal.