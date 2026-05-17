La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Adrián N, un hombre que introducir drogas en su silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue vinculado a proceso.

La FGR detalló que el hombre se transportaba en la silla de ruedas y que en las costuras de encontró un total de 8 kilogramos de cocaína.

Vinculan a proceso a hombre que intentó transportar en su silla de ruedas en el AICM

Desde la FGR se informó hoy 17 de mayo de 2026 que se logró la vinculación a proceso de Adrián N, un hombre que fue detenido en el AICM por buscar introducir drogas en su silla de ruedas.

Según el informe dado por la FGR, la detención de Adrián N se logró luego de que la Secretaría de Marina decidió inspeccionar su silla de ruedas en la Terminal 2 del AICM.

Fue en las costuras del asiento de la silla de ruedas eléctrica, que se encontraron ocho paquetes de plástico, mismos que en total dieron 8 kilogramos de cocaína.

FGR informa que hombre que intentó introducir drogas en su silla de ruedas en el AICM fue vinculado a proceso. (@FGRMexico)

Los hechos presentados en el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) se aportaron las pruebas que llevaron a la vinculación a proceso de Adrián N con prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.

FGR informa que hombre que intentó introducir drogas en su silla de ruedas en el AICM fue vinculado a proceso. (@FGRMexico)

FGR informa que hombre que intentó introducir drogas en su silla de ruedas en el AICM fue vinculado a proceso. (@FGRMexico)