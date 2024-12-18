La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó la segunda orden de aprehensión en contra de Osiel Cárdenas Guillén por homicidio; la primera fue por delincuencia organizada, de la cual, se declaró inocente.

Fue el lunes 16 de diciembre que Osiel Cárdenas Guillén fue deportado de Estados Unidos tras más de 20 años en la cárcel, para que en México también se le juzgara por los delitos que cometió como homicidio.

Osiel Cárdenas Guillén, quien fue líder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, es conocido como “el Mata amigos”, debido a que mató a quien fue su socio para quedarse al frente de la organización.

Sin embargo, también se le consideró a Osiel Cárdenas Guillén como un narcotraficante violento, quien llegó a matar a agentes estadunidenses que estaban encubiertos, así como a presuntos soplones.

Osiel Cárdenas Guillén: Cumplimentan segunda orden de aprehensión por homicidio

En el Penal del Altiplano, la FGR le cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Osiel Cárdenas Guillén, por el homicidio calificado de 6 personas, entre ellos el de dos mujeres.

Dicha orden de aprehensión contra Osiel Cárdenas fue cumplimentada por los agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, misma que fue consignada desde 2007, pero no se implementó debido a su extradición a Estados Unidos.

Tras cumplimentarse la segunda orden de aprehensión, se espera que en próximas horas se implemente la audiencia inicial de Osiel Cárdenas Guillén por el homicidio de 6 personas.

A Osiel Cárdenas Guillén le resta para cumplimentar una tercera orden de aprehensión aunque tiene 7 procesos penales federales en su contra, los cuales se activaron tras su deportación de Estados Unidos.

Al respecto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero informó que Osiel Cárdenas Guillén recibirá el cumplimento de todas las órdenes de aprehensión en México, así como su condena de encontrarse culpable.

Por todos los cargos y de resultar culpable por los 6 homicidios, Osiel Cárdenas Guillén podría pasar hasta 730 años en prisión.

Osiel Cárdenas Guillén fue deportado de Estados Unidos a México (Especial)

Osiel Cárdenas Guillén se declaró inocente en audiencia por su primer orden de aprehensión

Por otra parte, Osiel Cárdenas Guillén ya compareció en una primera audiencia inicial por la primer orden de aprehensión cumplimentada, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Sin embargo, acorde con lo dicho por fuentes judiciales, Osiel Cárdenas Guillén se declaró inocente de ambos ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca.

Igualmente y debido a que sus respuestas pudieran ser usadas en su contra, Osiel Cárdenas se reservó su derecho a declarar, por lo que no respondió las preguntas realizadas por las autoridades, hecho que podría repetirse en el caso de homicidio.

Se determinará si se le dicta formal prisión a Osiel Cárdenas Guillén a más tardar el domingo 22 de diciembre, antes de las 18:00 horas.

Estos son los delitos que se le imputan a Osiel Cárdenas Guillén por los que podría pasar hasta 730 años de prisión:

delincuencia organizada

delitos contra la salud (narcotráfico)

homicidio calificado

lavado de dinero

portación de armas de uso exclusivo del Ejército

cohecho