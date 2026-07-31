Ramón Sosamontes, excolaborador de Rosario Robles, una vez más fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la Estafa Maestra.

Un tribunal federal rechazó el amparo que Ramón Sosamontes, de 74 años, promovió en marzo pasado reclamando el veredicto del 26 de febrero de 2026, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.

El colegiado resolvió que no hubo irregularidades en la vinculación a proceso en su contra dictada el 13 de octubre de 2023. Se ratificó que existen datos de prueba para procesarlo.

Una vez que se le negó la protección de la justicia federal, el exdiputado interpuso un recurso de revisión.

Ramón Sosamontes (Voz Morelos / Facebook)

Ratifican vinculación a proceso contra Ramón Sosamantes por la Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a Ramón Sosamontes en el escándalo de corrupción conocido como la Estafa Maestra, un esquema mediante el que dependencias federales malversaron más de 5 mil millones de pesos mediante convenios con universidades públicas y empresas fantasmas.

En 2014, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, de 60 años, Ramón Sosamontes presuntamente contrató de manera indebida, y con recursos públicos, servicios con Radio y Televisión de Hidalgo, mismos que no se realizaron.

Tal acción dañó a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de más de 353 millones de pesos.

Consciente de que Radio y Televisión de Hidalgo no tenían las capacidades para brindar los servicios, subcontrató más de 49 por ciento del convenio, violando el tope máximo que establece la Ley de Adquisiciones.

En la investigación de la FGR se develó que el exfuncionario no realizó una investigación de mercado previo a la contratación de los servicios en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Así como tampoco pudo justificar con un escrito, como área usuaria o requirente, que el Estado buscara las mejores condiciones en dicha contratación.

Tampoco probó que la misma se llevará a cabo a través de una adjudicación directa o una invitación de al menos tres personas, exceptuando la licitación pública.