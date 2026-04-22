Captan asalto a automovilista en túnel de Santa Fe; queda en video

En redes sociales, se viralizó el video que captó un asalto a automovilista en un túnel de la zona de Santa Fe, CDMX.

El automovilista habría sido despojado de un reloj de lujo, aunque en algunas versiones se manejó un posible intento de secuestro, las autoridades capitalinas ya buscan a los responsables.

Automovilista es asaltado en túnel de Santa Fe, Cuajimalpa

Durante la noche del martes 21 de abril, en el puente ubicado en la calle de Carlos Echanove y Prolongación Vista Hermosa, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, de la Alcaldía Cuajimalpa se captó en video un asalto a automovilista.

Asalto a automovilista el cual fue perpetrado por dos motociclistas, y donde se puede observar como uno de los asaltantes amenazó al conductor, mientras le quita la llave de su camioneta para luego aventarla.

A otro asaltante se le puede observar con un arma de fuego apunta a los demás automovilistas ante el pánico de los hechos.

Algunas versiones, apuntaron que el asalto a automovilista en túnel de Santa Fe se trataría de un secuestro; sin embargo, el conductor solo reportó haber sido despojado de un reloj Rolex.

🚨 ¡Terror en Interlomas! 😰🚙 Asalto armado en pleno túnel de Santa Fe



El miedo se apoderó de automovilistas la noche del martes 21 de abril, cuando dos sujetos en motocicleta 🏍️ desataron un violento robo rumbo al Club de Golf Bosques.



💥 Uno apuntaba con pistola a los… pic.twitter.com/MD9Gh6vAvi — SDP Noticias (@sdpnoticias) April 22, 2026

SSC ya busca a los motociclistas que asaltaron a automovilista en puente de Santa Fe

Tras los hechos en un puente de Santa Fe, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ya se encuentra en busca de los responsables.

En un comunicado, la SSC reportó que al llegar al lugar, el automovilista que manejaba una camioneta color blanco precisó que sólo fue despojado de un reloj de alta gama.

Asimismo, ante los hechos de violencia en puente de Santa Fe, el caso ya fue notificado al Ministerio Público, además de que ya se realiza el análisis de las videocámaras de vigilancia en la zona para ubicar a los responsables.