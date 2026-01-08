El nombre de Adriana Marín se viralizó en las redes sociales luego de que se revivió su polémica declaración sobre el narcotráfico que encendió las alertas en Morena.

“El narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional, reclutan alrededor de 160 mil a 185 mil personas y se necesitan más de 350 personas a la semana para cubrir a las personas que son detenidas o asesinadas” Adriana Marín

Y es que durante su participación en una mesa de debate en noviembre del 2025, Adriana Marín afirmó que la lucha del Estado contra el narcotráfico es compleja debido a la generación de empleo que generan.

Esto fue lo que dijo Adriana Marín sobre el narcotráfico que encendió las alertas en Morena

Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, se encuentra en el ojo del huracán.

Esto luego de que a través de las redes sociales se viralizó una declaración que hizo sobre el problema del narcotráfico en México y la generación de empleos.

Durante su intervención, Adriana Marín aseveró que el narcotráfico también funciona como generador de empleos y eso complica su combate.

Incluso, Adriana Marín destacó que cada semana el narcotráfico contrata a más personas para cubrir a quienes son detenidos o asesinados.

En su intervención afirmó que las organizaciones criminales reclutan entre 160 mil y 180 mil personas al año y que necesitan incorporar alrededor de 350 personas más por semana.

¡Ojalá fuera una broma pero no lo es! Adriana Marín, encargada de Comunicación de Morena en el Congreso de la CDMX, dice que no se puede acabar con el narcotrafico porque genera miles de empleos.



Al menos ya reconocen que son un narco gobierno. pic.twitter.com/MiypFNlVkl — Adriana Dávila (@AdrianaDavilaF) January 7, 2026

Adriana Marín resaltó que es complicado para el Estado luchar contra el narcotráfico porque ofrece a las personas dinero y fama que resultan atractivas para quienes no tienen otras opciones laborales.

Y es que considera que el narcotráfico representa en muchas entidades la única opción de empleo para sus habitantes.

“Es complejo atender la situación del narcotráfico porque no solo tiene ayuda por parte de Estados Unidos, sino que también genera empleo; empleo que muchos privados, y que el Estado, tampoco se han encargado de generar. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas a las que les prometieron dinero y fama y que, igualmente, no tienen ningún tipo de esperanza, porque el sistema ha provocado que no la tengan?” Adriana Marín

Las declaraciones de Adriana Marín, generaron gran controversia entre los panelistas, por lo que pidió que no se malinterpretaran sus palabras pues ella solo revelaba una verdad.

“No pongas palabras en mi boca. Me refiero a que es complejo atender la situación del narcotráfico (…) Yo no dije que no se pueda terminar con el crimen organizado, solo dije que es una realidad” Adriana Marín

Cabe recordar Adriana Marín hizo estas polémicas declaraciones durante un panel realizado en el programa Razonados, perteneciente al diario La Razón.

Adriana Marín, encargada de comunicación de Morena en el Congreso CDMX (Captura / La Razón de México)

Morena se deslinda de las declaraciones de Adriana Marín sobre el narcotráfico

A dos meses de distancia, las declaraciones de Adriana Marín se han viralizado en las últimas horas generando gran controversia en las redes sociales.

Mediante un comunicado difundido en plataformas digitales, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se deslindó de las declaraciones de Adriana Marín.

Aseguraron que Adriana Marín realizó sus expresiones a titulo personal y no representan la opinión del grupo parlamentario ni de sus integrantes.

Además subrayó que Adriana Marín recibió acoso sexual y amenazas, por lo que pidió un alto a las campañas de odio en su contra.

El Grupo Parlamentario morenista agregó que la posición del partido es clara y saben que el “narcotráfico es un fenómeno criminal que se combate con la ley, la inteligencia y una política social que dispute su base de reclutamiento”.