A través de un video, se puede observar cómo despiden al soldado Víctor Manuel Bañuelos Jiménez, quien fue asesinado en cumplimiento de su deber durante la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

El video muestra el último pase de lista de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para Víctor Manuel Bañuelos Jiménez, miembro del 43 Batallón de Infantería que fue asesinado durante la captura de Ovidio Guzmán.

El soldado de 25 años fue asesinado junto con el Coronel Juan José Moreno Orzúa en el denominado “Culiacanazo”, cerca de la localidad de Palmillas en el estado de Sinaloa, por miembros del crimen organizado.

El video también presenta un corrido que compuesto para el soldado que murió en la detención de Ovidio Guzmán. Dice “aunque no gano millones, de sobra hay muchas razones, me acuerdo que desde niño me gustaba el uniforme”.

Familia de Víctor Manuel Bañuelos Jiménez será indemnizada con 1 millón de pesos

Por otro lado, Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, informó que la familia de Víctor Manuel Bañuelos Jiménez, soldado que murió en la detención de Ovidio Guzmán, será indemnizada con 1 millón de pesos.

Amistades y familiares recibieron con aplausos el cuerpo sin vida del soldado en la colonia Moderna en el municipio de Santa María del Oro del estado de Nayarit. Más tarde se dio el anuncio del gobernador.

A decir de Miguel Ángel Navarro Quintero, la indemnización se dio a nombre del pueblo de Nayarit y “para proteger a quienes quedaron en situación vulnerable” tras la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán.

Operación Culiacán (Cortesía)

Reciben el cuerpo de Víctor Manuel Bañuelos Jiménez

El cuerpo de Víctor Manuel Bañuelos Jiménez fue recibido por sus familiares y amigos en el municipio de Santa María del Oro del estado de Nayarit, sitio del que es originario el soldado.

“El verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás”, pudo leerse en en una de la publicaciones que Facebook que despidieron a Víctor Manuel Bañuelos Jiménez.